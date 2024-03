Ile po świętach zapłacimy za jedzenie? MF już zdecydowało, że więcej.

Od razu po świętach czeka nas podwyżka cen na jedzenie. MF już podjęło decyzję - stawka VAT wzrośnie z 0 do 5%.

Jaka stawka VAT obowiązuje na jedzenie?

Zapewne mało kto pamięta, że podstawowa stawka VAT wynosi 22%, a obniżona 7%. „Tymczasowa” zmiana stawek na 23% i 8% trwa już bowiem od początku 2011 r. i obecnie już rzadko się wspomina o powrocie do stanu, który wynika z art. 41 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dodatkowo do tego zamieszania dołączyła jakiś czas temu również czasowo obniżona stawka VAT – z 5% na 0% - na towary spożywcze wymienione w poz. 1–18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56). To obniżenie ma obowiązywać do 31 marca 2024 r. Choć niektórzy mieli nadzieję na jego przedłużenie, to Ministerstwo Finansów poinformowało, że kolejnego przedłużenia okresu obowiązywania regulacji tymczasowych nie będzie (§ 10 rozporządzenia Ministra Finansów z 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług). Od 1 kwietnia 2024 r. stawka VAT wróci więc do wysokości 5%, a wraz z nią wzrosną zapewne ceny na towary, do których będzie miała zastosowanie. Co ciekawe, o wysokości stawki nie będzie decydowała data sprzedaży, a więc nawet towary, które przedsiębiorcy kupią przed 1 kwietnia 2024 r. ze stawką VAT 0%, po tym dniu sprzedadzą ze stawką w wysokości 5%.

REKLAMA

Które towary mogą zdrożeć od 1 kwietnia 2024 r.?



W pozycjach 1–18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT wskazano następujące towary: mięso i podroby jadalne ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne - z wyłączeniem homarów i ośmiornic oraz innych towarów objętych CN 0306 - CN 0308 produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów zboża produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza - wyłącznie towary przeznaczone do spożycia przez ludzi tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mikrobiologicznego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego - wyłącznie jadalne przetwory z mięsa, ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub z owadów - z wyłączeniem: kawioru oraz namiastek kawioru objętych CN 1604, przetworów z homarów i ośmiornic oraz z innych towarów objętych CN 1603 00 i CN 1605 przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin - z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2% zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao tłuszcze złożone z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksy), wyroby seropodobne (analogi serów) oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych, z orzechów i warzywnych, objętych pozycją CN 2009 - wyłącznie produkty:

1) jogurty, maślanki, kefiry, mleko nieobjęte działem CN 04 - z wyłączeniem produktów zawierających kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty,

2) napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,

3) preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

4) niezawierające produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404:

a) napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy lub większej (CN 2202 99 11),

b) napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8% masy; napoje na bazie orzechów objętych działem CN 08, zbóż objętych działem CN 10 lub nasion objętych działem CN 12 (CN 2202 99 15) bez względu na CN – dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia