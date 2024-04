Złóż wniosek o 800 plus do 30 kwietnia 2024 r.

800 zł na dziecko - ważny termin to 30 kwietnia 2024 r. Co powinny zrobić osoby pobierające 800 plus? Sprawdź, co się stanie w przypadku uchybienia terminu 30 kwietnia. Lepiej temu zapobiec.

800 plus - termin 30 kwietnia 2024 r.

Świadczenie na dziecko 800 plus zostało podniesione automatycznie z 500 zł na 800 zł. Taka sama kwota będzie obowiązywała w nowym okresie świadczeniowym, który rozpoczyna się z dniem 1 czerwca 2024 r. i trwa do 31 maja 2025 r. Co trzeba zrobić, aby otrzymać 800 plus w nowym okresie bez opóźnień?

Wniosek o 800 plus należy złożyć w formie elektronicznej. Można to zrobić na cztery sposoby:

aplikacja mobilna mZUS, Platforma Usług Elektronicznych ZUS, portal Emp@tia albo bankowość elektroniczna.

ZUS przyjmuje wnioski na nowy okres świadczeniowy od 1 lutego 2024 r. Im wcześniej zostanie złożony wniosek, tym lepiej. Kiedy najlepiej złożyć wniosek o 800 plus na dziecko? Warto zrobić to maksymalnie do dnia 30 kwietnia 2024 r. Dlaczego to takie ważne?

Wówczas świadczenie za czerwiec 2024 r. trafi do beneficjenta jeszcze w czerwcu - maksymalnie do 30 czerwca. Natomiast złożenie wniosku po terminie 30 kwietnia czyli w maju 2024 r. skutkuje wypłatą 800 plus do 31 lipca 2024 r. Podobnie jest w przypadku złożenia wniosku w czerwcu - odpowiednio wypłata może być dokonana do końca sierpnia.

Ważne Wniosek o 800 plus złożony po 30 czerwca 2024 r. oznacza utratę świadczenia za miesiąc czerwiec. Dodatkowo wypłata świadczenia za lipiec może nastąpić nawet do 30 września 2024 r.

Złożenie wniosku w późniejszych terminach oznacza przyznanie świadczenia 800 plus od miesiąca złożenia wniosku, ale wypłata następuje wówczas z opóźnieniem. Zostało jeszcze kilka dni na złożenie wniosku o 800 plus w terminie.

800 plus na dziecko po urodzeniu- termin

Ile czasu ma rodzic po urodzeniu dziecka na złożenie wniosku o 800 plus? Czy niezłożenie wniosku w miesiącu urodzenia dziecka powoduje, że pieniądze za ten miesiąc przepadają? Nie. W przypadku narodzin dziecka obowiązuje odmienna reguła. Rodzice mają aż 3 miesiące na złożenie wniosku o 800 plus. Zachowanie 3-miesięcznego terminu gwarantuje przyznanie świadczenia od dnia narodzin dziecka.

