300 czy 400 zł? Sprawdź, który uczeń, na jakie wsparcie będzie mógł liczyć w roku szkolnym 2024/2025. I kiedy złożyć wniosek.

Kto dostanie 300 zł, a kto 400 zł w nowym roku szkolnym? Rodzice uczniów będą mogli liczyć w roku szkolnym 2024/2025 nie tylko na 300 zł z tytułu świadczenia Dobry Start, ale także na 100 zł dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Kiedy złożyć wniosek, aby pieniądze dotarły jak najszybciej?

Dobry Start 2024 - kiedy najlepiej złożyć wniosek?

Dobry Start to jednorazowe świadczenie, które ma stanowić wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Można je otrzymać bez względu na poziom dochodów – nie stosuje się w tym wypadku kryterium dochodowego. Przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia (na dziecko niepełnosprawne, do ukończenia przez nie 24 roku życia).

Świadczenie wypłaca się na wniosek. Do jego złożenia są uprawnieni rodzice lub opiekunowie dziecka – prawny lub faktyczny, a także rodzice zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Obsługą świadczenia zajmuje się ZUS, wnioski składa się drogą elektroniczną, a wypłata jest dokonywana w formie bezgotówkowej (na wskazane konto). Przyjmowanie wniosków na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się 1 lipca 2024 r., a zakończy 30 listopada 2024 r. Aby zagwarantować sobie wypłatę nie później niż do 30 września, należy złożyć wniosek w lipcu lub sierpniu. Jak uczy doświadczenie z lat poprzednich, złożenie wniosku w lipcu daje jednak szansę na wypłatę jeszcze w czasie wakacji.

Kolejnym jednorazowym świadczeniem związanym z rozpoczęciem roku szkolnego jest dodatek do zasiłku rodzinnego. Nie jest to świadczenie samoistne i mogą otrzymać je jedynie te osoby, którym przyznano prawo do zasiłku rodzinnego. Prawo do niego mają rodzice lub opiekunowie dziecka oraz osoby uczące się. Inaczej niż w przypadku świadczenia „Dobry Start”, dodatek przysługuje także na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nauki dziecka w zerówce.

Wysokość dodatku to 100,00 zł na każde dziecko. Wniosek o jego przyznanie należy złożyć do 31 października tzn. do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo przygotowanie dziecka do szkoły w zerówce. Wniosek złożony po terminie nie zostanie rozpatrzony.