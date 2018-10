500 plus w okresie 2018/2019 – uprawnieni, kryterium dochodowe, wniosek

Rodzice, którzy chcą otrzymać świadczenie 500 plus na pełny okres świadczeniowy 2018/2019, powinni złożyć wniosek do końca października 2018 r. Kto jest uprawniony do otrzymania świadczenia wychowawczego? Jakie kryterium dochodowe należy spełnić?