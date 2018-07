Nowy okres zasiłkowy dla świadczeń 500 plus od 1 października 2018 r.

Rafalska: rodzice, którzy chcą nadal otrzymywać świadczenie "500 plus" powinni ponownie złożyć wniosek

W październiku rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy, dlatego, aby nadal otrzymywać świadczenie 500 plus, należy ponownie złożyć wniosek; złożenie go w sierpniu gwarantuje, że nie będzie przerwy w wypłacie świadczenia - przypomina dla PAP szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

MRPiPS przypomina, że złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia do końca października. Złożenie go we wrześniu oznacza, że świadczenie będzie wypłacone do końca listopada z wyrównaniem za październik; złożenie wniosku w październiku oznacza wypłatę do końca grudnia z wyrównaniem za październik i listopad. Jeżeli wniosek zostanie złożony później niż w październiku, to świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

"Każde świadczenie jest świadczeniem składanym na wniosek, a więc nie dostaniemy ani wyprawki szkolnej (program +Dobry start+), ani świadczenia +500 plus+, jeżeli nie złożymy wniosku. Wydane decyzje mają ciągłość przez rok kalendarzowy i zbliża się ten nowy okres zasiłkowy, który rozpocznie się od 1 października. Czyli wszyscy, którzy do tej pory brali, otrzymają świadczenie w sierpniu i we wrześniu, a jeżeli chcą otrzymać nowe świadczenie październikowe, muszą złożyć wniosek" - mówiła Rafalska.

Przypomniała, że wniosek o "500 plus" można składać drogą elektroniczną od 1 lipca, a od 1 sierpnia będzie można to zrobić tradycyjną drogą. Zaapelowała, aby nie czekać do ostatniej chwili ze złożeniem odpowiednich dokumentów. "Od 1 sierpnia składamy wnioski na rządowy program +Rodzina 500 plus+ w formie tradycyjnej, papierowej, ale nie tylko na ten program, bo możemy również składać na świadczenia rodzinne, na należne świadczenie z funduszu alimentacyjnego i oczywiście cały czas też funkcjonuje ta droga elektroniczna. Zasada jest stosunkowo prosta, jeżeli złożymy szybciej wniosek, gmina szybciej wyda decyzję, bo wydaje te decyzje w przypadku właśnie +500 plus+, to możemy zachować ciągłość świadczenia" - powiedziała minister.

Zwróciła uwagę, że składanie wniosków drogą elektroniczną jest wygodne dla rodziców. "Nie muszą oni tracić czasu, stać w urzędzie, planować sobie tego typu działania, że w gminie tego i tego dnia należy to zrobić. Każdy może o dowolnej porze dnia i nocy taki wniosek przesłać, może go spokojnie w domu wypełnić lub w każdym innym miejscu" - podkreśliła szefowa MRPiPS.