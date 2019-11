Elektroniczna Karta Dużej Rodziny do końca roku bezpłatnie

Elektroniczna KDR

Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, o którą zawnioskowały przed 1 stycznia 2018 r., do końca tego roku mogą bezpłatnie domówić drugą, elektroniczną formę tej Karty. Później będzie się to wiązało z niewielką opłatą. – Zachęcam do zrobienia tego jak najszybciej. Elektroniczna KDR jest bardzo praktycznym rozwiązaniem dla całej rodziny – mówi minister Bożena Borys-Szopa.

Karta Dużej Rodziny to bogaty system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. To zniżki m.in. na przejazdy kolejowe, darmowe wstępy do parków narodowych, niższe opłaty paszportowe, a także zniżki na zakup żywności, ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa.

Mobilna Karta Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2018 r. KDR dostępna jest również w formie aplikacji na urządzenia mobilne. – Karta elektroniczna daje wiele korzyści. W jednej aplikacji można wyświetlić swoją Kartę, a w przypadku rodziców – także karty pozostałych członków rodziny. Możemy wyszukać najbliższe punkty, w których KDR jest honorowana, a także wyszukać partnerów programu m.in. po lokalizacji i kategorii – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

Dzisiaj elektroniczną KDR posiada 642 tys. osób, a tradycyjną – 2,86 mln osób.

Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, o którą zawnioskowały przed 1 stycznia 2018 r., do końca tego roku mogą bezpłatnie domówić drugą, elektroniczną formę tej Karty. Później będzie się to wiązało z opłatą 9,21 zł.

– W przypadku osób, które będą wnioskowały o nową Kartę Dużej Rodziny, niezależnie czy jest to pierwsza Karta, czy kolejna np. z powodu zmiany danych, warto zaznaczyć na wniosku od razu obie formy Karty – tradycyjną plastikową i elektroniczną. Taki wniosek nie podlega opłacie i pozwoli uniknąć w przyszłości opłaty za domówienie drugiej formy KDR – tłumaczy minister Bożena Borys-Szopa.

Jak zaznacza szefowa MRPiPS, w przypadku wnioskowania o duplikat Karty również warto zaznaczyć obie formy Karty, niezależnie od tego, jaką formę KDR miał wcześniej jej posiadacz. Wnioskodawca poniesie jedynie opłatę za duplikat – 9,56 zł, tak samo, jak w przypadku wnioskowania o tylko jedną formę Karty.

Kartę Dużej Rodziny honoruje dzisiaj 6,1 tys. partnerów. Oferują oni zniżki w ok. 23,8 tys. lokalizacji w całej Polsce. Wśród partnerów są zarówno duże ogólnopolskie sieci, jak i mali lokalni przedsiębiorcy. Do programu może dołączyć każda firma czy instytucja niezależnie od wielkości, sektora czy zasięgu działania.

MOBILNA KARTA DUŻEJ RODZINY - podstawowe funkcje