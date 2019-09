Idealne konto dla dziecka

Konto dla dziecka pozwala zarówno na bieżąco dysponować pieniędzmi na nim zgromadzonymi, jak i ułatwia gromadzenie pieniędzy na przyszłość, tak by stały się formą wsparcia startu w dorosłe życie. Konto dla dziecka uczy najmłodszych gospodarowania swoimi pieniędzmi, systematycznego oszczędzania i oswaja z bankowością elektroniczną.

Oferta kont dla dzieci jest bardzo szeroka. Warto na początku określić, jakie elementy konta będą dla nas kluczowe. To ułatwi wybór idealnego konta dla dziecka.

Konto bankowe dla najmłodszych

Konto dla dziecka różni się znacząco od standardowego konta bankowego. Trzeba pamiętać, że choć środki gromadzone są przez dziecko, to aż do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletniości rachunkiem zarządzać będą rodzice. Nawet jeśli dziecko skończy 13 lat i ma zgodnie z prawem możliwość samodzielnego dokonywania płatności kartą płatniczą, korzystania z aplikacji albo realizowania przelewów, to każda taka operacja może być skontrolowana przez rodzica. Najważniejsze jest bowiem zapewnienie pełnego bezpieczeństwa. Młody człowiek uczy się dopiero korzystać z bankowości, a nieodpowiedzialność w tym zakresie może mieć poważne konsekwencje.

O czym pamiętać, zakładając konto dla dziecka?

Zanim założymy konto dla dziecka, należy zastanowić się, w jakim celu będziemy je uruchamiać. Inne potrzeby mają bowiem rodzice, którzy chcą gromadzić na takim rachunku pieniądze na start w dorosłość swojego dziecka, a inne rodzice, którzy chcą uczyć pociechę odpowiedzialnego zarządzania środkami zgromadzonymi na rachunku. Wszystko dlatego, że od tego, jak aktywnie z takiego rachunku korzystamy, będą zależeć koszty jego obsługi. Często zdarza się, że takie rachunki są prowadzone bez opłat, a korzystanie z karty debetowej może wiązać się z pewnymi ograniczeniami. Żeby zachować możliwość darmowego korzystania z karty, należy np. wykonać przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową miesięcznie. Niektóre banki ustawiają też określone limity kwotowe transakcji bezgotówkowych. Trzeba wtedy zapłacić kartą np. za 300 zł miesięcznie.

Idealne konto dla dziecka to konto mobilne. I nie chodzi tu wyłącznie o wygodę korzystania z niego poprzez aplikację czy serwis internetowy. Rodzic ma prawo kontrolować (oczywiście w określonych prawnie granicach) sposób korzystania z konta. Młodzież doceni z pewnością wygodę i prostotę obsługi konta, możliwość dokonywania płatności zbliżeniowych, a także korzystania z systemu BLIK, który pozwala na dokonywanie płatności internetowych specjalnym kodem oraz na wypłatę pieniędzy z bankomatu bez potrzeby posiadania karty bankowej, jeśli oczywiście bankomat umożliwia taką transakcję. To bardzo przydatna funkcja szczególnie dla młodych ludzi, którzy w roztargnieniu mogą zapomnieć o zabraniu ze sobą karty płatniczej.

Nie bez znaczenia jest też możliwość doładowania telefonu z poziomu aplikacji mobilnej czy serwisu transakcyjnego banku. Posiadanie konta dla dziecka pozwala ponadto na sprawne kupowanie i kasowanie biletów komunikacji publicznej przy użyciu telefonu.

Na koniec wcale nie mniej istotna kwestia, czyli koszty związane z prowadzeniem rachunku. Idealne konto bankowe dla dziecka to takie, którego koszty utrzymania są niskie. Warto więc sprawdzić, czy interesująca nas oferta zakłada zwolnienie z niektórych opłat, jak na przykład prowizja za wpłaty i wypłaty w bankomacie. Dzięki temu z pewnością uda nam się znaleźć konto przyjazne dla skromnego dziecięcego portfela.