19.061,20 zł jest granicą umożliwiającą skorzystanie z ulgi na pełnoletnie dziecko. Sprawdź jak rozliczyć PIT w 2024 roku.

Możliwość skorzystania z ulgi na dziecko nie budzi wątpliwości w odniesieniu do małoletnich dzieci. Podatnicy nie są jednak pewni, czy można skorzystać z odliczenia również w odniesieniu do pełnoletnich dzieci. Sprawdź, jakie są warunki.

Komu przysługuje ulga na dziecko?

Ulga na dziecko, inaczej ulga prorodzinna, przysługuje podatnikom na podstawie art. 27f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Polega na tym, że podatnik ma prawo odliczyć określoną kwotę, wskazaną przez ustawodawcę, na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

1) wykonywał władzę rodzicielską;

2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;

3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.



Wysokość ulgi może być różna, w zależności od tego, ile dzieci posiada podatnik. Za 2023 r. odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, w stosunku do:

1) jednego małoletniego dziecka – kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:

a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 000 zł,

b) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a;

3) dwojga małoletnich dzieci – kwota 92,67 zł na każde dziecko;

4) trojga i więcej małoletnich dzieci – kwota:

5) 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,

6) 166,67 zł na trzecie dziecko,

7) 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.



W skali roku wysokość odliczenia na jedno dziecko może więc wahać się od 1112,04 zł do 2700 zł.

Prawo do skorzystania z ulgi na dziecko oraz wysokość odliczenia z tego tytułu jest uzależniona również od tego, czy rodzic lub opiekun osiągał w 2023 roku wynagrodzenie, czy opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli w roku podatkowym, za który jest składane rozliczenie, wynagrodzenie rodzica było niskie, a zapłacony podatek nie pozwala na rozliczenie ulgi w całości, to rodzic ma prawo do wnioskowania o zwrot jej niewykorzystanej części.

Czy na pełnoletnie dziecko przysługuje ulga w rozliczeniu PIT?

Możliwość skorzystania z ulgi na dziecko nie budzi wątpliwości w odniesieniu do małoletnich dzieci, jednak gdy mamy do czynienia z dziećmi pełnoletnimi, nie dla każdego podatnika jest oczywista. Tymczasem ustawodawca przewidział taką możliwość. Podatnik, który sprawuje opiekę nad pełnoletnim dzieckiem, jeśli spełnia wskazane wcześniej warunki uprawniające do zastosowania ulgi prorodzinnej, może skorzystać z niej również na:

1) pełnoletnie dziecko, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

2) dziecko do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie.

W tym drugim przypadku jest jednak dodatkowy warunek – pełnoletnie dziecko nie może uzyskać w roku podatkowym dochodów podlegających opodatkowaniu wg skali podatkowej lub określonych w art. 30b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, czy udziałów lub akcji) w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 19.061,28 zł. Ta kwota to dwunastokrotność kwoty renty socjalnej, która w 2023 r. wynosiła 1588,44 zł).



Podstawa prawna

art. 27f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.)