Strona główna » Prawo » Wiadomości » Od 15 czerwca 2026 r. ważna zmiana. PFRON wydał komunikat

Od 15 czerwca 2026 r. ważna zmiana. PFRON wydał komunikat

02 czerwca 2026, 15:09
[Data aktualizacji 02 czerwca 2026, 15:14]
Wioleta Matela-Marszałek
oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
System Obsługi Wsparcia zmieni adres
System Obsługi Wsparcia zmieni adres
System Obsługi Wsparcia (SOW) 15 czerwca 2026 r. zostanie przełączony na nowy adres. PFRON uspokaja, że dane i historia spraw pozostaną bez zmian.

SOW w domenie publicznej

„15 czerwca System Obsługi Wsparcia (SOW) zostanie przełączony do domeny administracji publicznej. Nowy adres SOW to sow.pfron.gov.pl” – czytamy w komunikacie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ważne

Zmiana jest realizowana w ramach migracji usług PFRON do domeny gov.pl. Jak podkreśla PFRON, nie wymaga to zakładania nowych kont ani ponownej rejestracji użytkowników. Dane użytkowników, wnioski oraz historia spraw również pozostaną bez zmian.

Mogą wystąpić problemy techniczne

W dniu przełączenia mogą jednak wystąpić krótkotrwałe przerwy techniczne związane z aktualizacją konfiguracji systemów oraz usług logowania.

PFRON radzi aktualizację zapisanych zakładek po przełączeniu i zwracanie uwagi na nowy adres domeny gov.pl podczas logowania. Pamiętajmy, by korzystać wyłącznie z oficjalnych adresów publikowanych przez PFRON.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czym jest System Obsługi Wniosków (SOW)?

System Obsługi Wsparcia (SOW) jest platformą, za pośrednictwem której osoby z niepełnosprawnościami mogą składać wnioski o wsparcie finansowe.

Przykładowo w SOW można online wnioskować o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego czy przedmiotów ortopedycznych. Z systemu korzystają również powiaty.

Źródło: PFRON

Od 15 czerwca 2026 r. ważna zmiana. PFRON wydał komunikat
