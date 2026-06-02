Od 15 czerwca 2026 r. ważna zmiana. PFRON wydał komunikat

System Obsługi Wsparcia (SOW) 15 czerwca 2026 r. zostanie przełączony na nowy adres. PFRON uspokaja, że dane i historia spraw pozostaną bez zmian.

SOW w domenie publicznej

„15 czerwca System Obsługi Wsparcia (SOW) zostanie przełączony do domeny administracji publicznej. Nowy adres SOW to sow.pfron.gov.pl” – czytamy w komunikacie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ważne Zmiana jest realizowana w ramach migracji usług PFRON do domeny gov.pl. Jak podkreśla PFRON, nie wymaga to zakładania nowych kont ani ponownej rejestracji użytkowników. Dane użytkowników, wnioski oraz historia spraw również pozostaną bez zmian.

❗️Ważna informacja dla użytkowników Systemu Obsługi Wsparcia (#SOW)

🌐 Już 15 czerwca adres serwisu https://t.co/S96d1G5JBH zostanie zmieniony na https://t.co/uIplSZ0lQh.



Zmienia się adres strony, ale:

✅ funkcjonalności pozostają bez zmian,

— PFRON (@funduszpfron) June 1, 2026

Mogą wystąpić problemy techniczne

W dniu przełączenia mogą jednak wystąpić krótkotrwałe przerwy techniczne związane z aktualizacją konfiguracji systemów oraz usług logowania.

PFRON radzi aktualizację zapisanych zakładek po przełączeniu i zwracanie uwagi na nowy adres domeny gov.pl podczas logowania. Pamiętajmy, by korzystać wyłącznie z oficjalnych adresów publikowanych przez PFRON.

Czym jest System Obsługi Wniosków (SOW)?

System Obsługi Wsparcia (SOW) jest platformą, za pośrednictwem której osoby z niepełnosprawnościami mogą składać wnioski o wsparcie finansowe.

Przykładowo w SOW można online wnioskować o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego czy przedmiotów ortopedycznych. Z systemu korzystają również powiaty.

Źródło: PFRON