Od 15 czerwca 2026 r. ważna zmiana. PFRON wydał komunikat
System Obsługi Wsparcia (SOW) 15 czerwca 2026 r. zostanie przełączony na nowy adres. PFRON uspokaja, że dane i historia spraw pozostaną bez zmian.
SOW w domenie publicznej
„15 czerwca System Obsługi Wsparcia (SOW) zostanie przełączony do domeny administracji publicznej. Nowy adres SOW to sow.pfron.gov.pl” – czytamy w komunikacie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zmiana jest realizowana w ramach migracji usług PFRON do domeny gov.pl. Jak podkreśla PFRON, nie wymaga to zakładania nowych kont ani ponownej rejestracji użytkowników. Dane użytkowników, wnioski oraz historia spraw również pozostaną bez zmian.
— PFRON (@funduszpfron) June 1, 2026
Mogą wystąpić problemy techniczne
W dniu przełączenia mogą jednak wystąpić krótkotrwałe przerwy techniczne związane z aktualizacją konfiguracji systemów oraz usług logowania.
PFRON radzi aktualizację zapisanych zakładek po przełączeniu i zwracanie uwagi na nowy adres domeny gov.pl podczas logowania. Pamiętajmy, by korzystać wyłącznie z oficjalnych adresów publikowanych przez PFRON.
Czym jest System Obsługi Wniosków (SOW)?
System Obsługi Wsparcia (SOW) jest platformą, za pośrednictwem której osoby z niepełnosprawnościami mogą składać wnioski o wsparcie finansowe.
Przykładowo w SOW można online wnioskować o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego czy przedmiotów ortopedycznych. Z systemu korzystają również powiaty.
Źródło: PFRON
