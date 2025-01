124 zł miesięcznie na dziecko w wieku od 5 do 18 roku życia w 2025 r. Komu przysługuje to świadczenie? Jakie warunki trzeba spełniać, by uzyskać zasiłek rodzinny? Kiedy można się o niego starać? Do kiedy złożyć wniosek o zasiłek rodzinny na dziecko w wieku od 5 do 18 roku życia?

Autopromocja