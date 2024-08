Od 95 zł do 135 zł dla rodziców. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2024 r. aby nie stracić zasiłku rodzinnego od listopada 2024 roku.

Od 95 zł do 135 zł dla rodziców. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2024r. aby nie stracić zasiłku rodzinnego od listopada 2024 roku. Jakie jest kryterium dochodowe? Gdzie należy złożyć wniosek?

Wysokość zasiłku rodzinnego zależna jest od wieku dzieci. Zasiłek rodzinny, jak wszystkie świadczenia rodzinne, jest wolny od podatku dochodowego. Pobierając ten zasiłek, warto także pamiętać o szeregu dodatków do zasiłku rodzinnego.

Od 95 zł do 135 zł dla rodziców

Zasiłek rodzinny przysługuje w wysokości95,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia. Na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia przysługuje w wysokości 124 zł miesięcznie. Na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia przysługuje w wysokości 135 zł miesięcznie.

Od 95 zł do 135 zł dla rodziców: komu przysługuje

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu, lub faktycznemu opiekunowi dziecka. Przysługuje także osobie pełnoletniej, uczącej się, która nie jest na utrzymaniu rodziców. Chodzi o sytuację, w której oboje rodziców nie żyje, bądź są zobowiązani do płacenia alimentów.

Od 95 zł do 135 zł dla rodziców: kryterium dochodowe

Zasiłek rodzinny przysługuje w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, miesięczny dochód rodziny, bądź takiej osoby nie może przekraczać 764 zł w przeliczeniu na osobę.

Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2024r. aby nie stracić zasiłku rodzinnego od listopada 2024 roku

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego można składać drogą elektroniczną, bądź w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek na kolejny okres zasiłkowy można składać od 1 lipca do 30 listopada. Można go także złożyć w trakcie trwania okresu zasiłkowego, jednak będzie on wtedy wypłacany od miesiąca złożenia wniosku do końca trwania okresu zasiłkowego, czyli do 31 października. Warto wziąć pod uwagę złożenie wniosku o zasiłek rodzinny jeszcze do końca sierpnia. Złożenie wniosku do 31 sierpnia pozwoli na zachowanie ciągłości wypłat zasiłku.

