Uszczuplone podstawy programowe w roku szkolnym 2024/2025. Czy trzeba kupować nowe podręczniki? Resort stawia sprawę jasno

Uszczuplone podstawy programowe w roku szkolnym 2024/2025. Czy w związku z nadchodzącymi zmianami rodzice muszą kupować swoim dzieciom nowe podręczniki? Resort stawia sprawę jasno. Co zmieni się w podstawie programowej?

W roku szkolnym 2024/2025 wchodzi nowa, odchudzona podstawa programowa. Wielu rodziców zastanawia się, czy w związku z nadchodzącymi zmianami należy kupić nowe podręczniki.

Uszczuplone podstawy programowe w roku szkolnym 2024/2025

W szkołach podstawowych (klasy IV–VIII) zmiany w podstawie programowej dotyczą: języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka łacińskiego, języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego – kaszubskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki, informatyki. W liceach i technikach zmiany w podstawie programowej dotyczą: języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka łacińskiego, języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego – kaszubskiego, historii, historii i teraźniejszości, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki, informatyki, filozofii, języka łacińskiego i kultury antycznej, historii muzyki, historii sztuki.

Czy trzeba kupować nowe podręczniki? Resort stawia sprawę jasno

W poniedziałek, 19 sierpnia ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka poinformowała, że nie ma powodu by wymieniać podręczniki lub kupować nowe ze względu na uszczuplone podstawy programowe. Nie ma powodu by wymieniać podręczniki lub kupować nowe ze względu na uszczuplone podstawy programowe. Tak dokonywane były zmiany by nie narażać nikogo na dodatkowe koszty. Uważajcie na oszustów naciągaczy którzy twierdzą że zmiany wymagają nowych podręczników - przekazała Nowacka.

Resort edukacji przypomina, że w związku ze zmianami w podstawach programowych, które będą obowiązywały od września 2024 r. w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, nie ma konieczności kupowania nowych podręczników. W komunikacie opublikowanym na stronie MEN podkreślono, że dotychczasowe podręczniki zawierają wszystkie treści nauczania określone w podstawie programowej odpowiedniej dla danego typu szkoły i danych zajęć edukacyjnych. Ponadto, resort poinformował, że nie zostały dopuszczone do użytku szkolnego żadne zaktualizowane podręczniki, które miałyby uwzględniać zmiany w podstawach programowych.