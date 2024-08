Wśród świadczeń rodzinnych znajduje się także jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. Od 1 listopada 2024 r. będzie wynosiła 1000 zł. Sprawdź, komu przysługuje. Jakie warunki trzeba spełniać, by uzyskać zapomogę. Kiedy należy złożyć wniosek.

Wśród świadczeń rodzinnych znajdują się m.in. zasiłek rodziny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenie opiekuńcze, a także jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. becikowe. Wysokość świadczeń rodzinnych podlega weryfikacji co 3 lata. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie określające wysokość dochodów uprawniającą do poszczególnych świadczeń, a także wysokość świadczeń od 1 listopada 2024 r.

1000 zł z tytułu urodzenia się dziecka od 1 listopada 2024 r.: komu przysługuje

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. Należy pamiętać, że zapomoga ta przysługuje w przypadku, gdy kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Wniosek o nią należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego, należy go złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie nie zostanie rozpatrzony.

Weryfikacja kwoty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, tak samo jak inne świadczenia rodzinne podlega weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Próg wsparcia dochodowego rodzin bada i przedstawia Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna zarówno wysokość zasiłku rodzinnego jak i wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego pozostaną takie same jak w trwającym okresie zasiłkowym.

1000 zł z tytułu urodzenia się dziecka od 1 listopada 2024 r.

Jak już zostało wyżej wspomniane, zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka podlegała w tym roku weryfikacji. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określiła, że jego wysokość pozostanie na tym samym poziomie. W związku z tym, wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wynosić będzie od 1 listopada 2024 r. 1000 zł.