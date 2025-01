124 zł miesięcznie zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku od 5 do 18 roku życia w 2025 r. Dla kogo? Do kiedy można pobierać? Jakie należy spełniać warunki, by otrzymać zasiłek rodzinny? Jakie można otrzymać dodatki do zasiłku rodzinnego?

1 listopada 2024 r. rozpoczął się nowy okres zasiłkowy. Od tego też czasu zaczęło obowiązywać rozporządzenie Rady Ministrów z 13 sierpnia 2024 r., które określa m.in. wysokość tego zasiłku po weryfikacji.

Zasiłek rodzinny: do kiedy, dla kogo?

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo do ukończenia 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny przysługuje także osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez nią 24 roku życia.

O zasiłek rodzinny mogą wystąpić obywatele polski oraz cudzoziemcy. Zasiłek rodzinny przysługuje cudzoziemcom :

do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, jeżeli wynika to z wiążących RP umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, przebywającym na terytorium RP na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r., lub w związku z uzyskaniem w RP statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ważne Zasiłek rodzinny przysługuje powyższym osobom, pod warunkiem, że zamieszkują na terytorium RP przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy).

Zasiłek rodzinny: kryterium dochodowe

By otrzymywać zasiłek rodzinny, należy spełniać także warunek kryterium dochodowego. Zasiłek ten przysługuje w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Zasiłek rodzinny: wysokość

Wysokość zasiłku rodzinnego zależna jest od wieku dziecka. W przypadku dziecka do ukończenia przez nie 5 roku życia, zasiłek rodzinny przysługuje w wysokości 95 zł miesięcznie. Na dzieci w wieku od 5 do 18 roku życia, przysługuje w wysokości 124 zł miesięcznie, a na dzieci w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia, przysługuje w wysokości 135 zł miesięcznie.

Zasiłek rodzinny: wniosek

By otrzymać zasiłek rodzinny, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Wniosek ten można złożyć elektronicznie, lub we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie gminy lub miasta. Do wniosku należy dołączyć m.in. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, lub inny dokument potwierdzający wiek dziecka (jeżeli dziecko się uczy i ukończyło 18 lat) oraz zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie rodziny. Prawo do zasiłku przyznawane jest od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek, do końca danego okresu zasiłkowego. Obecny okres zasiłkowy zakończy się 31 października 2025 r.

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Do zasiłku rodzinnego przysługuje także szereg dodatków. W przypadku, gdy kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu – przysługuje dodatek z tytułu urodzenia dziecka. Dodatek ten wynosi obecnie jednorazowo 1000 zł. W przypadku przebywania na urlopie wychowawczym, można wystąpić o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Wysokość tego dodatku wynosi 400 zł miesięcznie. Dodatek ten przysługuje nie dłużej niż przez okres:

24 miesięcy kalendarzowych – w przypadku opiekowania się jednym dzieckiem,

36 miesięcy kalendarzowych – w przypadku opiekowania się więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,

72 miesięcy kalendarzowych – w przypadku opiekowania się dzieckiem niepełnosprawnym (z orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym jej stopniu).

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi 193 zł miesięcznie na dziecko. Nie może wynosić więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosić 95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia. na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi 110 zł miesięcznie. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wynosi 100 zł na dziecko. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi 113 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi 69 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej.