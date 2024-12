Świadczenie wychowawcze 800+ 2025 r. Kiedy należy złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy? Co zrobić, by zachować ciągłość wypłat? Jakie zmiany szykują się w związku z nowelizacją ustawy o ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw?

Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. W przypadku, gdy zgodnie z orzeczeniem sądu rodzice sprawują opiekę naprzemienną – świadczenie to przysługuje obojgu rodzicom w wysokości połowy przysługującej kwoty. Świadczenie to przysługuje m.in. rodzicom, a także opiekunom faktycznym dziecka. Przysługuje także w przypadku rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka. O świadczenie wychowawcze mogą wystąpić także dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, dyrektorzy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, a także dyrektorzy domów pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze 800+ 2025 r. Kiedy wniosek?

Wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy będzie można składać już od 1 lutego 2025 r. Nowy okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2025 r. i będzie trwał do 31 maja 2026 r. By zachować ciągłość wypłaty 800+ i otrzymać świadczenie w czerwcu 2025 r., należy złożyć wniosek najpóźniej do 30 kwietnia 2025 r. Wniosek o świadczenie wychowawcze można składać do ZUS jedynie drogą elektroniczną poprzez: aplikację mZUS, portal Emp@tia oraz poprzez bankowość elektroniczną.

Świadczenie wychowawcze 800+ 2025 r. komu nie przysługuje?

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje w przypadku, gdy dziecko pozostaje w związku małżeńskim lub zostało umieszczone w instytucji zapewniającej nieodpłatne pełne utrzymanie. Chodzi o młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową itp. Świadczenie nie przysługuje także w momencie, gdy pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko. W momencie, gdy rodzicowi, lub członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na dziecko o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego – świadczenie wychowawcze nie przysługuje. Nie dotyczy to świadczeń z państw członkowskich UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii.

Świadczenie wychowawcze 800+ 2025 r.: kontrole

Warto pamiętać także o tym, że od nowego okresu świadczeniowego ruszą także kontrole dotyczące pobierania świadczenia wychowawczego. Ma to związek z nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw z 15 maja 2024 r. ZUS będzie mógł odmówić lub uchylić prawo do świadczenia wychowawczego 800+ dla obywateli Ukrainy, którzy nie będą spełniali dodatkowego warunku do przyznania i wypłaty świadczenia. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: Dodatkowa kontrola świadczenia 800 plus. Kto będzie jej podlegał? Od kiedy?