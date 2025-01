Zasiłek rodzinny jest jednym ze świadczeń rodzinnych, który przysługuje po spełnieniu określonych kryteriów. W 2024 r. wysokość zasiłku rodzinnego podlegała weryfikacji. Ile obecnie wynosi zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny: kryterium dochodowe

Zasiłek rodzinny przysługuje po spełnieniu warunku kryterium dochodowego. Wysokość kryterium dochodowego, tak jak wysokość zasiłku rodzinnego podlega weryfikacji co trzy lata. Ostatnia weryfikacja odbyła się w 2024 r. Kryterium dochodowe będące warunkiem przyznania prawa do zasiłku rodzinnego nie zostało podwyższone. Świadczenie otrzymają rodziny, których miesięcy dochód rodziny lub osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł w przeliczeniu na osobę. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko, dochód w przeliczeniu na jedną osobę nie może przekraczać kwoty 764 zł.

Zasiłek rodzinny: dla kogo?

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia, nauki w szkole, jednak nie dłużej iż do ukończenia 21 lat, lub 24 lat w przypadku dziecka niepełnosprawnego, które kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej. Zasiłek przysługuje także osobie samodzielnej, uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez nią 24 lat. Więcej na temat zasiłku rodzinnego, w tym do kiedy można go pobierać, czy gdzie należy złożyć wniosek można znaleźć w artykule: Zasiłek rodzinny 2025 r. i 2026 r.

Ile obecnie wynosi zasiłek rodzinny?

Jak już wcześniej zostało wspomniane, wysokość zasiłku rodzinnego podlegała w 2024 r. weryfikacji. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, wysokość zasiłku rodzinnego nie została podwyższona. OD 1 listopada 2024 r. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do 5 lat wynosi 95 zł, na dziecko w wieku od 5 do 18 lat – wynosi 124 zł, a na dziecko od 18 do 24 roku życia – wynosi 135 zł.