Zasiłek pielęgnacyjny. Jaka kwota w 2025 i 2026 r.? Znamy stawki. Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny? Jak odbywa się weryfikacja tego świadczenia?

Zasiłek pielęgnacyjny jest jednym ze świadczeń opiekuńczych. Przyznawany jest, by wspomóc budżet rodzinny i częściowo pokryć wydatki związane z opieką oraz pomocą osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Pobierać go mogą tylko osoby spełniające określone kryteria.

REKLAMA

Zasiłek pielęgnacyjny: dla kogo

O zasiłek pielęgnacyjny może wystąpić zarówno obywatel polski, jak i cudzoziemiec. Jednakże należy pamiętać, że cudzoziemcom przysługuje prawo do ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny pod pewnymi warunkami. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje cudzoziemcom:

do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy

w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa

jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z członkami rodzin, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający 9 miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,

w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ważne Należy także zamieszkiwać na terytorium RP przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenie. Wyjątkiem jest przypadek, w którym przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

niepełnosprawnemu dziecku;

osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 lat i legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 lat i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia;

osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny: weryfikacja co trzy lata

Zasiłek pielęgnacyjny wraz z innymi świadczeniami rodzinnymi podlega weryfikacji co trzy lata. Weryfikacja ta uwzględnia wyniki badań progu wsparcia dochodowego rodziny. Podmiotem odpowiedzialnym za badanie i przedstawianie progu wsparcia jest Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Następnie, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określa w drodze rozporządzenia sposób ustalania progu wsparcia dochodowego rodzin, w tym grupy wydatków i ich zakres, źródła danych, okres, z jakiego przyjmuje się wysokość cen towarów i usług, uwzględniając poziom wydatków gospodarstw domowych z II kwintyla rozkładu dochodów.

Jak się odbywa postępowanie weryfikacyjne?

W roku, w którym przeprowadza się weryfikację, Rada Ministrów do 15 maja przedstawia Radzie Dialogu Społecznego propozycje wysokości dochodu rodziny, albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych – z wyłączeniem świadczenia pielęgnacyjnego – oraz wysokości zasiłku dla opiekuna. Dodatkowo, przedstawia także wyniki badań progu wsparcia dochodowego rodzin, informację dotyczącą realizacji świadczeń rodzinnych za okres od poprzedniej weryfikacji oraz informację o sytuacji dochodowej rodzin posiadających dzieci na utrzymaniu. Po otrzymaniu tej informacji Rada Dialogu Społecznego ma czas do 15 czerwca na uzgodnienie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna. W przypadku, gdy nie dojdzie do porozumienia, Rada Ministrów określa w drodze rozporządzenia te kwoty do 15 sierpnia. Wysokość tych kwot nie może być niższa niż te, które Rada Ministrów zaproponowała Radzie Dialogu Społecznego. Następnie wysokość tych kwot jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do 15 sierpnia roku, w którym przeprowadza się weryfikację.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zasiłek pielęgnacyjny. Jaka kwota w 2025 i 2026 r.? Znamy stawki

Ostatnia weryfikacja świadczeń rodzinnych, w tym także zasiłku pielęgnacyjnego miała miejsce w 2024 r. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia ustaliła, że nie kwoty pozostaną na tym samym poziomie, na którym były przy poprzedniej weryfikacji. Informacje dotyczące poszczególnych wysokości świadczeń można znaleźć w rozporządzeniu Rady Ministrów z 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna. Zgodnie z tym rozporządzeniem, od 1 listopada 2024 r. zasiłek pielęgnacyjny wynosi w dalszym ciągu 215,84 zł miesięcznie. Tyle też będzie wynosić w 2025 r. oraz w 2026 r. Jak już zostało wspomniane, kwoty te pozostały niezmienione, co oznacza, że najbliższa możliwa podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego możliwa będzie dopiero przy kolejnej weryfikacji, która odbędzie się w 2027 r.