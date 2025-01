Zasiłek opiekuńczy na dziecko zdrowe w 2025 r. Przez ile dni można pobierać? Jakie warunki muszą być spełnione? Co warto wiedzieć o zasiłku opiekuńczym na zdrowe dziecko? Ile wynosi wysokość zasiłku opiekuńczego?

Nie wszyscy o tym wiedzą, ale z zasiłku opiekuńczego można skorzystać nie tylko w przypadku, gdy dziecko zachoruje i będzie potrzebowało naszej opieki. Zasiłek opiekuńczy przysługuje także na dzieci zdrowe (w określonych sytuacjach) oraz na innych chorych członków rodziny. Za innych członków rodziny uważani są: małżonek, rodzic, rodzic dziecka, ojczym, macocha, teściowie, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo, a także dzieci w wieku ponad 14 lat. Warunkiem jednak jest to, że w czasie przebywania na zasiłku opiekuńczym i opiekowania się innymi członkami rodziny – przebywa się z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zasiłek opiekuńczy na dziecko zdrowe w 2025 r.

Zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko przysługuje w przypadku, gdy dana osoba musi opiekować się dzieckiem mającym do lat 8, pod warunkiem, że wystąpiła jedna z następujących sytuacji:

Zamknięto niespodziewanie żłobek, klub dziecięcy , przedszkole lub szkoła do którego uczęszcza dziecko. Ważne jest to, że za nieprzewidziane zamknięcie placówki uważane jest poinformowanie o planowanym zamknięciu w terminie krótszym niż siedem dni. Oznacza to, że np. w przypadku planowanej przerwy związanej z feriami zimowymi – zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

Dziecko z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej musi zostać poddane izolacji.

Niania (z którą ma się podpisaną umowę uaktywniającą) lub dzienny opiekun dziecka zachorują.

Małżonek lub drugi rodzic dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem jest chory lub rodzi, co przekłada się na to, że nie jest w stanie sprawować opieki nad dzieckiem.

Małżonek lub drugi rodzic dziecka stale opiekujący się dzieckiem przebywa w szpitalu lub w innej placówce leczniczej.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje także gdy dana osoba musi opiekować się dzieckiem niepełnosprawnym, które nie ukończyło 18 lat, w przypadku gdy wystąpi jedna z poniższych sytuacji:

Małżonek lub drugi rodzic dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem jest chory lub rodzi, co przekłada się na to, że nie jest w stanie sprawować opieki nad dzieckiem.

Małżonek lub drugi rodzic dziecka stale opiekujący się dzieckiem przebywa w szpitalu lub w innej placówce leczniczej.

Przez ile można pobierać zasiłek opiekuńczy?

Okres pobierania zasiłku opiekuńczego zależy w dużej mierze od tego, na kogo jest on pobierany. Ważne jest to, że łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym. Okres zasiłku opiekuńczego nie jest on zależny od liczby osób uprawnionych do zasiłku, liczby dzieci lub członków rodziny wymagających opieki.

Zasiłek opiekuńczy w przypadku opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14, w tym także dzieckiem niepełnosprawnym w tym wieku wynosi 60 dni w roku kalendarzowym. W przypadku opieki nad dzieckiem mającym powyżej 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez 14 dni w roku kalendarzowym. W przypadku opieki nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku od 14 do 18 lat lub dzieckiem niepełnosprawnym w wieku od 8 do 18 lat, jeżeli małżonek lub rodzic dziecka stale opiekujący się nim, w wyniku porodu, choroby lub pobytu w szpitalu nie może się nim opiekować – zasiłek opiekuńczy przysługuje przez 30 dni w roku kalendarzowym.

Wysokość zasiłku opiekuńczego

Zasiłek opiekuńczy wypłacany jest za każdy dzień sprawowania opieki. Oznacza to, że wypłacany jest także za dni ustawowo wolne od pracy. Miesięczna wysokość zasiłku opiekuńczego wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Więcej przydatnych informacji nt. zasiłku opiekuńczego, w tym także informacje dotyczące wniosku Z-15A oraz wniosku Z-15B można znaleźć w artykule: Zasiłek opiekuńczy 2025 r. i 2026 r.