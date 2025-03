300 zł + 100 zł na ucznia w roku szkolnym 2025/2026. Do kiedy złożyć wniosek na dziecko żeby otrzymać 400 zł

Trwa druga połowa roku szkolnego 2024/2025. Już tylko kilka miesięcy zostało do wakacji. Wtedy też będzie można zacząć składać wnioski o dodatkowe pieniądze na wyprawkę szkolną. Gdzie należy złożyć wniosek?

Szykując wyprawkę szkolną dla ucznia na rok szkolny 2025/2026 warto wziąć pod uwagę to, że można wystąpić o dodatkowe pieniądze, by wspomóc rodzinny budżet. Na niektórych uczniów można otrzymać nawet 400 zł.

300 zł na ucznia w roku szkolnym 2025/2026

300 zł można otrzymać z programu "Dobry start". Świadczenie to przysługuje raz w roku na dziecko uczące się. Pieniądze na wyprawkę szkolną przysługują na ucznia w wieku od 7 do ukończenia przez nie 20 roku życia, lub w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia przez nie 24 roku życia. 300 zł z programu "Dobry start" jest przyznawane bez względu na dochód w rodzinie. Nie przysługuje na dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne. W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia. Na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie odpowiednio rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych albo regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

300 zł na ucznia w roku szkolnym 2025/2026: wniosek

Wnioski o świadczenie z programu "Dobry start" będzie można składać od 1 lipca 2025 r. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez

portal PUE ZUS]aplikację mobilną mZUS, portal Emp@tia, bankowość elektroniczną.

We wniosku należy wskazać dane wnioskodawcy, dane dziecka lub dzieci na które dana osoba ubiega się o przyznanie świadczenia, a także oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnościami – oświadczenie o orzeczeniu. WE wniosku wskazuje się także numer rachunku płatniczego, na który ma zostać wypłacone świadczenie. Termin na składanie wniosków upływa 30 listopada 2025 r. Po tym terminie będzie można złożyć wnioski tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. Osoby, które złożą wnioski do końca sierpnia, będą mogły liczyć na wypłatę z ZUS do końca 30 września 2025 r.

100 zł na ucznia w roku szkolnym 2025/2026

W przypadku pobierania zasiłku rodzinnego, można wystąpić o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Wypłacany jest on raz w roku w wysokości 100 zł na dziecko. Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się. Można otrzymać go nie tylko na dzieci uczące się w szkole, ale także na dzieci, które rozpoczynają roczne przygotowanie przedszkolne. Przy pobieraniu zasiłku rodzinnego warto także zwrócić uwagę na inne przysługujące dodatki do zasiłku. Powyższy dodatek nie jest jedynym dodatkiem związanym z nauką i chodzeniem do szkoły.

100 zł na ucznia w roku szkolnym 2025/2026: wniosek

Wniosek o wypłatę dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego należy złożyć do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym osoba, na którą przysługuje ten dodatek, rozpoczęła rok szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne. Aktualny okres zasiłkowy zakończy się 31 października 2025 r. Kolejny rozpocznie się 1 listopada 2025 r. Należy pamiętać, że wniosek, który zostanie złożony po terminie – nie zostanie rozpatrzony. Wniosek można złożyć przez internet lub w urzędzie. W zależności od miejsca zamieszkania wniosek można złożyć w urzędzie gminy lub miasta, w ośrodku pomocy społecznej lub w innym miejscu wyznaczonym przez gminę, np. w centrum świadczeń. Przez internet można złożyć wniosek przez portal Emp@tia.