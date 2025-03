1 246 zł dodatku na dziecko miesięcznie. Gdzie i na jakich zasadach wypłacany jest ten dodatek

Już obecnie można zgłosić się na ochotnika do 27-dniowego wojskowego szkolenia podstawowego w ramach 12 miesięcznej dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Można zrezygnować z tej służby w każdym momencie, a za miesiąc służby dostaje się obecnie 6000 zł brutto (w przypadku osób do 26 roku życia jest to 6000 zł netto). W 2027 roku Polska osiągnie możliwość przeszkolenia wojskowego 100 tys. ochotników w ciągu roku - poinformował 11 marca 2025 r. premier Donald Tusk.