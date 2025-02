Dodatki do zasiłku rodzinnego 2026 r.

W ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wymienione zostały dodatki do zasiłku rodzinnego. W 2024 r. wysokość dodatków podlegała weryfikacji. Ile wyniosą dodatki do zasiłku rodzinnego w 2026 r.?

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, do zasiłku rodzinnego przysługuje szereg dodatków. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego podlega co trzy lata weryfikacji. Weryfikacja ta uwzględnia wyniki badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się. Więcej na temat zasiłku rodzinnego, w tym także warunków jakie trzeba spełniać, by go uzyskać znaleźć można w artykule: Zasiłek rodzinny 2025 r. i 2026 r.

REKLAMA

Jakie są dodatki do zasiłku rodzinnego?

Osoby pobierające zasiłek rodzinny mogą także wystąpić o szereg dodatków do zasiłku rodzinnego. Wśród dodatków do zasiłku rodzinnego można wyróżnić dodatek z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego oraz podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce, ojcowi lub opiekunowi prawnemu. Przysługuje także faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, w przypadku gdy nie został on przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. Jest to dodatek jednorazowy. Przysługuje w przypadku, gdy kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną należy potwierdzić zaświadczeniem od lekarza lub położnej. Wymóg ten nie jest konieczny w przypadku osób będących prawnym lub faktycznym opiekunem dziecka, a także nie ma zastosowania w przypadku osób, które przysposobiły dziecko.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

24 miesięcy kalendarzowych;

kalendarzowych; 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;

kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu; 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Przysługuje tylko jeden dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone. Co ważne, przysługuje on również osobie uczącej się w przypadku gdy rodzice nie żyją.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek ten przysługuje na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

do ukończenia 16. roku życia , w przypadku gdy legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;

, w przypadku gdy legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności; powyżej 16. roku życia do ukończenia 24. roku życia, w przypadku gdy legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Co ważne, o ten dodatek mogą także wystąpić rodzice, których dziecko rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek o ten dodatek należy złożyć do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. W przypadku złożenia wniosku w późniejszym terminie, wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje przez 10 miesięcy w okresie pobierania nauki (od września do czerwca). Dodatek przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:

w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej.

Dodatki do zasiłku rodzinnego 2026 r.: kwoty

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, zarówno wysokość zasiłku rodzinnego jak i dodatków do zasiłku rodzinnego pozostanie niezmieniona. Następna weryfikacja powyższych świadczeń odbędzie się w 2027 r.

Wysokość dodatku z tytułu urodzenia dziecka wynosi jednorazowo 1000 zł. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko

wynosi jednorazowo 1000 zł. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko Wysokość dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wynosi 400 zł miesięcznie niezależnie od liczby dzieci pozostających pod opieką osoby występującej o dodatek. W przypadku wypłaty dodatku za niepełny miesiąc, ustala się ją następująco: kwotę dodatku dzieli się przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w danym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych za które przysługuje świadczenie. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

wynosi 400 zł miesięcznie niezależnie od liczby dzieci pozostających pod opieką osoby występującej o dodatek. W przypadku wypłaty dodatku za niepełny miesiąc, ustala się ją następująco: kwotę dodatku dzieli się przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w danym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych za które przysługuje świadczenie. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę. Wysokość dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi 193 zł miesięcznie na dziecko oraz nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci. W przypadku gdy dochód rodziny nie przekracza 50 proc. kwot uprawniających do zasiłku rodzinnego, kwotę dodatku zwiększa się o 50 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 100 zł na wszystkie dzieci. Dla przypomnienia, zasiłek rodzinny przysługuje w przypadku gdy, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. A w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

wynosi 193 zł miesięcznie na dziecko oraz nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci. W przypadku gdy dochód rodziny nie przekracza 50 proc. kwot uprawniających do zasiłku rodzinnego, kwotę dodatku zwiększa się o 50 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 100 zł na wszystkie dzieci. Dla przypomnienia, zasiłek rodzinny przysługuje w przypadku gdy, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. A w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł. Wysokość dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 95 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

wynosi 95 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. Wysokość dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka zależna jest od wieku dziecka. Na dziecko w wieku do ukończenia przez nie 5 lat wynosi 90 zł miesięcznie, a na dziecko w wieku powyżej 5 lat, ale do ukończenia 24 lat, przysługuje w wysokości 110 zł miesięcznie.

zależna jest od wieku dziecka. Na dziecko w wieku do ukończenia przez nie 5 lat wynosi 90 zł miesięcznie, a na dziecko w wieku powyżej 5 lat, ale do ukończenia 24 lat, przysługuje w wysokości 110 zł miesięcznie. Wysokość dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wynosi 100 zł na dziecko. Dodatek ten wypłacany jest raz w roku.

wynosi 100 zł na dziecko. Dodatek ten wypłacany jest raz w roku. Wysokość dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania zależna jest m.in. od tego, czy dziecko dojeżdża do miejscowości w której znajduje się szkoła oraz od tego, czy posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości 113 zł na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Zaś w wysokości 69 zł miesięcznie na dziecko przysługuje w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej.