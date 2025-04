400 zł na ucznia: do kiedy, dla kogo, termin na złożenie wniosku, uzasadnienie wniosku

Komu należy się 300 zł na Dobry Start w 2025 r.? Kiedy należy złożyć wniosek na wyprawkę na rok szkolny 2025/2026 r.? Gdzie złożyć wniosek o świadczenie z programu Dobry start? Kiedy ZUS wypłaci świadczenie Dobry Start w 2025 r.? Co z dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?

Niedługo rozpoczną się wakacje, jest to czas, w którym wielu z nas wyjeżdża na wakacje, co wiąże się ze zwiększonym obciążeniem rodzinnych budżetów. Wtedy też wielu rodziców i opiekunów dzieci rozpoczynają przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, co także generuje dodatkowe koszty. Jednym z programów, który ma na celu odciążenie rodzinnych budżetów, jest program Dobry Start. Osoby, które pobierają zasiłek rodzinny, oprócz świadczenia z programu Dobry Start, mogą wystąpić o dodatkowe 100 zł.

Komu należy się 300 zł na Dobry Start w 2025 r.?

Świadczenie z programu Dobry Start przysługuje raz w roku na dziecko (ucznia) uczące się w wieku do ukończenia przez nie 20 roku życia, lub w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia przez nie 24 roku życia. Wypłacane jest w celu pokrycia części kosztów związanych z wyprawką szkolną na kolejny rok szkolny. Przyznawane jest niezależnie od dochodów w rodzinie. Nie przysługuje jednak na wszystkie dzieci. Programem nie są objęte dzieci uczęszczające do żłobków, przedszkoli, czy realizujące roczne przygotowanie przedszkolne. Studenci także nie są objęci tym świadczeniem. W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie Dobry Start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia. Na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej świadczenie Dobry Start przysługuje wyłącznie odpowiednio rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych albo regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. W przypadku, gdy zgodnie z orzeczeniem sądu, dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców, każdy z nich może złożyć wniosek i otrzymać świadczenie dobry start w wysokości 150 zł.

Kiedy wniosek na Dobry Start 2025 r.? [WAZNE TERMINY]

Wnioski o wyprawkę szkolną, czyli o świadczenie z programu Dobry Start będzie można składać do ZUS od 1 lipca 2025 r. Świadczenie zostanie wypłacone bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany we wniosku. Wniosek powinien zawierać m.in. dane wnioskodawcy, dane dziecka lub dzieci, na które wnioskodawca ubiega się o przyznanie świadczenia Dobry Start, oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły, w przypadku dzieci niepełnosprawnych - oświadczenia o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności. We wniosku należy także podać numer rachunku płatniczego, na który ma zostać wypłacone świadczenie oraz adres mailowy i numer telefonu kontaktowego. Wniosek o wyprawkę szkolną można złożyć w terminie do 30 listopada 2025 r. Po tym czasie wniosek o dodatkowe pieniądze będzie można złożyć tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie z programu Dobry Start?

Wniosek o przyznanie świadczenia Dobry Start należy złożyć drogą elektroniczną do ZUS. Rodzice mogą złożyć za pomocą:

aplikacji ZUS,

portalu PUE ZUS,

portalu Emp@tia,

bankowości elektronicznej.

Osoby sprawujący pieczę nad dzieckiem, opiekunowie prawni i faktyczni dziecka, a także osoby usamodzielnione, uczące się mogą złożyć wniosek za pośrednictwem aplikacji mZUS lub portalu PUE ZUS.

Dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych lub opiekuńczo-terapeutycznych mogą składać wnioski o świadczenie Dobry Start za pośrednictwem portalu PUE ZUS.

Kiedy ZUS wypłaca 300 plus?

W przypadku złożenia wniosku jeszcze do końca sierpnia 2025 r., ZUS wypłaci świadczenie Dobry Start najpóźniej do 30 września 2025 r. W przypadku złożenia wniosku później – ZUS wypłaci świadczenie w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Dodatkowe 100 zł na wyprawkę szkolną

Rodziny, które pobierają zasiłek rodzinny, mogą także wystąpić o dodatkowe 100 zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Ważne jest to, że dodatek ten przysługuje nie tylko na dzieci uczące się w szkole. Można o niego wystąpić w momencie, gdy dziecko rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne. Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się.

Wniosek o dodatkowe 100 zł na wyprawkę szkolną

Wniosek o wypłatę dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego należy złożyć do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym osoba, na którą przysługuje ten dodatek, rozpoczęła rok szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne. Obecny okres zasiłkowy kończy się 31 października 2025 r.