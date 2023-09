Zdajesz w tym roku na studia? Zapoznaj się z ofertą edukacyjną uczelni i wymaganiami egzaminacyjnymi

"Przygotowaliśmy nową, kompleksową wyszukiwarkę studiów, która będzie już w tym tygodniu uruchomiona na nowym portalu MEiN – portalu edukacja.gov.pl" – powiedział Zastępca dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej MEiN. Uzupełnił, że oprócz informacji o wymaganiach rekrutacyjnych na poszczególne kierunki wyszukiwarka będzie zawierała również dane o ekonomicznych losach absolwentów (m.in. czas poszukiwania pracy, średni poziomu wynagrodzenia i bezrobocie).

Przygotowaliśmy nową, kompleksową wyszukiwarkę studiów, która będzie już w tym tygodniu uruchomiona na nowym portalu MEiN – powiedział we wtorek w Lublinie zastępca dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej MEiN Łukasz Wawer.

Lubelski Salon Maturzystów Perspektywy 2023

We wtorek rozpoczął się Lubelski Salon Maturzystów Perspektywy 2023. Młodzież może się tam zapoznać z ofertą edukacyjną uczelni i z wymaganiami egzaminacyjnymi, a także spotkać się z ekspertami i egzaminatorami OKE. Wydarzenie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim potrwa do środy.

Maturzysto zaplanuj przyszłość

Zastępca dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej MEiN podczas konferencji inaugurującej salon zapowiedział rozwiązania, które ułatwią maturzystom planowanie przyszłości.

"Przygotowaliśmy nową, kompleksową wyszukiwarkę studiów, która będzie już w tym tygodniu uruchomiona na nowym portalu MEiN – portalu edukacja.gov.pl" – powiedział.

Uzupełnił, że oprócz informacji o wymaganiach rekrutacyjnych na poszczególne kierunki wyszukiwarka będzie zawierała również dane o ekonomicznych losach absolwentów (m.in. czas poszukiwania pracy, średni poziomu wynagrodzenia i bezrobocie).

Moje Indywidualne Konto Edukacyjne - co to

Kolejnym udogodnieniem – dodał Wawer – będzie Moje Indywidualne Konto Edukacyjne. "Znajdziemy tam informacje n temat wykształcenia. W przyszłości zaczną się tam również pojawiać poświadczenia cyfrowe wykształcenia obywateli" – powiedział, dodając, że obecny rocznik maturzystów będzie pierwszym, który będzie mógł skorzystać z tzw. dokumentu cyfrowego poświadczenia świadectwa maturalnego w procesie rekrutacji na studia. "Poświadczenie to każdy urząd i instytucja będzie musiała traktować jako równorzędne z oryginałem świadectwa maturalnego" – uzupełnił.

"Konto edukacyjne ruszy wraz z wejściem w życie ustawy, która trafiła na biurko pana prezydenta. Przewidujemy, że będzie to na przełomie września i października tego roku" – zapowiedział Wawer.

Jak wskazał, ministerstwo pracuje nad projektem "systemu centralnej rekrutacji na studia", który ma ułatwić wybór studiów, rekrutację, aplikowanie i wniesienie opłat. "Obecny rocznik będzie jednym z pierwszych, który otrzyma dyplom ukończenia studiów wyłącznie w postaci cyfrowej" – wyjaśnił Wawer.

Kto zdaje maturę w roku szkolnym 2023/2024

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie Lech Gawryłow podał, że w roku szkolnym 2023/2024 maturę będą zdawać uczniowie po czteroletnim liceum, absolwenci techników i szkół branżowych drugiego stopnia, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową.

Mówiąc o zmianach w nadchodzących maturach wskazał, że będą one niewielkie. "Drugi rok będziemy przypominać, że wymagania, które będą na egzaminie zostały zawężone w stosunku do podstawy programowej. Zmniejszona jest liczba lektur obowiązkowych, niektóre zostały przesunięte na poziom rozszerzony" – powiedział i wyjaśnił, że zmniejszone wymagania egzaminacyjne są związane z pandemią. "Dopiero od roku 2025 zostaną te wymagania zmienione" – dodał.

Prezes Perspektywy Press i pomysłodawca kampanii Salon Maturzystów Waldemar Siwiński przypomniał, że przyszli maturzyści we wrześniu muszą zadeklarować, jakie przedmioty będą zdawali, dlatego wcześniej powinni poznać wymogi rekrutacyjne uczelni.

Wymogi rekrutacyjne

"Wymogi rekrutacyjne senat każdej uczelni definiuje i przyjmuje uchwałą oddzielnie" – wskazał.

Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublina Mariusz Sagan powiedział, że ok. 75-78 proc. lubelskich maturzystów wybiera studia w mieście. "Zauważamy od kilku lat, że kilka procent maturzystów – to jest rosnąca populacja – wybiera studia za granicą" – poinformował. 45-50 proc. absolwentów lubelskich uczelni – dodał Sagan – pozostaje w Lublinie. Reszta wraca do miejscowości, z których pochodzi, wyjeżdża do Warszawy lub za granicę.

Rok szkolny 2023/2024 maturzyści zakończą 26 kwietnia. Egzaminy maturalne w sesji głównej przeprowadzone zostaną 7-24 maja.(PAP)

Autor: Piotr Nowak