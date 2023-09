Tabelaryczne zestawienie zmian w liście lektur dla poszczególnych klas szkół podstawowych, liceów i techników

Czarnek mówi o dodatkowych pieniądzach na oświatę: Na ten cel przekazaliśmy samorządom łącznie ponad 13,7 mld zł i dalej będziemy to robić. Trzeba modernizować oświatę, trzeba budować, rozbudowywać szkoły. Trzeba sprawiać, by warunki uczenia się dzieci były jak najlepsze, by warunki pracy nauczycieli były jak najlepsze. Wszystko dla przyszłości naszej ojczyzny".