300 zł dla każdego ucznia. Wniosek można składać tylko do końca listopada 2023 r.

Od kiedy można składać wnioski

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” rozpoczęło się od 1 lipca 2023 r. i będzie trwało jeszcze do końca listopada. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantowało wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeśli wniosek został złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie powinno trafić do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Jak można składać wnioski

Od 2021 r. wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start” można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tylko drogą elektroniczną (poprzez bankowości elektroniczną, system Empatia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej lub przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS), a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.