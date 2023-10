Jak zgłosić urodzenie dziecka? Nie musisz wychodzić z domu - instrukcja krok po kroku

Urodzenie dziecka to nie tylko duża zmiana w życiu rodziny, ale także szereg formalności, których trzeba dopełnić. Jedną z nich jest zgłoszenie dziecka do odpowiedniego urzędu stanu cywilnego (USC), gdzie otrzyma ono numer PESEL. Jak to zrobić?

Kto zgłasza urodzenie dziecka?

Zgłoszenie urodzenia dziecka - przez internet

Jak zgłosić - krok po kroku

Urodzenie się dziecka można zgłosić bezpośrednio w urzędzie lub przez internet. Najszybciej i najprościej zrobić to online. Poniżej przedstawiamy instrukcję krok po kroku. Kto zgłasza urodzenie dziecka? Zgłoszenia urodzenia dziecka może dokonać matka lub ojciec, którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych. Istotne jest, że zgłosić można tylko dziecko urodzone w Polsce. W przypadku, gdy ojciec dziecka nie jest w związku małżeńskim z matką dziecka, wówczas powinien wcześniej złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa. W przeciwnym razie kierownik USC nie przyjmie zgłoszenia urodzenia od ojca dziecka, jego dane nie będą tez wpisane do aktu urodzenia dziecka. Gdzie ojciec dziecka może złożyć oświadczenie? Przed kierownikiem dowolnego urzędu stanu cywilnego, konsulem Rzeczypospolitej Polskiej lub sądem. Ważne Matka dziecka musi potwierdzić oświadczenie w ciągu 3 miesięcy, licząc od daty jego złożenia przez ojca dziecka. Zgłoszenie urodzenia dziecka - przez internet Aby zgłosić urodzenie dziecka przez internet należy mieć profil zaufany lub e-dowód - w celu potwierdzenia tożsamości. Logowanie e-dowodem odbywa się przez skrzynkę ePUAP. Osoba która odebrała poród (lekarz, położna) przekazuje do urzędu kartę urodzenia dziecka, na jej podstawie urząd przyjmuje zgłoszenie rodzica. Karta powinna być przekazana do urzędu najpóźniej 3 dni od jej wystawienia, a zgłoszenie dziecka do urzędu przez rodzica powinno nastąpić w ciągu 21 dni od wystawienia karty. Zaniechanie zgłoszenia urodzenia dziecka do urzędu w ciągu 21 dni poskutkuje wybraniem imienia dla dziecka przez kierownika USC i rejestracje na podstawie karty urodzenia. Jak zgłosić - krok po kroku Należy kliknąć przycisk Zgłoś urodzenie dziecka, a następnie wybrać opcję logowania i przejść do wypełniania zgłoszenia.

W Kroku 3. wpisuje się imię lub imiona dziecka

Nastąpi przekierowanie do usługi e-podpis (strona pz.gov.pl), gdzie będzie można sprawdzić poprawność wpisanych danych i podpisać zgłoszenie elektronicznie (można to zrobić za pomocą: profilu zaufanego, e-dowodu lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego).

W skrzynce ePUAP oraz w skrzynce e-maila podanego we wniosku pojawi się potwierdzenie wysłania zgłoszenia.

Warto podać w zgłoszeniu numer telefonu w celu ułatwienia ewentualnego kontaktu ze strony urzędu. Akt urodzenia zostanie sporządzony przez kierownika USC w kolejnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia urodzenia (jeśli do urzędu została już dostarczona karta urodzenia). Zgłoszenie urodzenia dziecka jest bezpłatne. Dokumenty można odebrać na skrzynkę ePUAP, osobiście w urzędzie lub pocztą tradycyjną. Ewentualne błędy w zgłoszeniu kierownik wskaże w wiadomości, która zostanie wysłana na skrzynkę ePUAP. Ciekawostka Nie istnieje formalna lista imion, z której wybiera się imię dla dziecka, natomiast są pewne ograniczenia co do ich nadawania. nie można nadać dziecku więcej niż dwóch imion

zgłoszone imię nie może być w formie zdrobniałej (np. Ania zamiast Anny)

imię nie może być nieprzyzwoite lub ośmieszające Imię może być obce, bez względu na obywatelstwo i narodowość rodziców. Imię także nie musi jednoznacznie wskazywać na płeć. Czy kierownik USC może odmówić przyjęcia imion wybranych przez rodziców? Tak, jeśli uzna, że nie są zgodne z wytycznymi, sam wybierze imię dla dziecka. Rodzic otrzyma wtedy decyzję administracyjną, od której odwołanie może wnieść do wojewody. Jakie dokumenty z USC po zgłoszeniu urodzenia dziecka Rodzic zgłaszający urodzenie dziecka otrzyma od kierownika USC: jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia,

powiadomienie o nadaniu numeru PESEL (jeśli dziecko otrzymało numer PESEL),

zaświadczenie o zameldowaniu dziecka (jeśli dziecko zostało zameldowane). Podstawa prawna Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.),

