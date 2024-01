Od 1 września 2024 r. ma nastąpić ujednolicenie wymiaru godzin nauczania języka mniejszości narodowej realizowanego w formie dodatkowej nauki tego języka. Jest projekt rozporządzenia

Od 1 września 2024 r. ma nastąpić ujednolicenie wymiaru godzin nauczania języka mniejszości narodowej realizowanego w formie dodatkowej nauki tego języka. Wymiar godzin nauczania w stosunku do wszystkich uczniów należących do mniejszości narodowej ma wynosić 3 godziny tygodniowo

Co się zmieni

Jest projekt rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej. Projekt rozporządzenia jest właśnie konsultowany.

Zmiany w oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Jak informuje SSPAP To pociąga za sobą konieczność znowelizowania także rozporządzenia ws. sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt zmian w tym rozporządzeniu zakłada zwiększenie wartości wag dla uczniów lub słuchaczy należących do mniejszości niemieckiej, dla których nauka języka mniejszości jest realizowana w formie dodatkowej nauki tego języka, do poziomu: P28 = 0,134, P29 = 0,673 i P30 = 0,874.

Wyjaśnienia resortu edukacji

„Ze względu na to, że ujednolicenie w stosunku do wszystkich uczniów należących do mniejszości narodowej wymiaru godzin nauczania języka mniejszości narodowej realizowanego w formie dodatkowej nauki tego języka wejdzie w życie od dnia 1 września 2024 r. (tj. będzie obowiązywało w 2024 r. jedynie przez cztery miesiące) przewidziane w projekcie rozporządzeniu wagi dla uczniów należących do mniejszości niemieckiej nie osiągną poziomu wag dla uczniów i słuchaczy należących do pozostałych mniejszości” – zauważa MEN. „Dlatego (…) przewidziana w projekcie rozporządzenia wartość wag dla uczniów lub słuchaczy należących do mniejszości niemieckiej na rok 2024 została obliczona przez dodanie do wartości tych wag obowiązującej w 2023 r. odpowiednio wartości 0,034, 0,173 i 0,224” – wyjaśnia resort.

Jak podkreśla ministerstwo, koszt tych zmian został uwzględniony w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 19 grudnia 2023 r., w którym kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została zwiększona dodatkowo o 57,5 mln zł.

Zmiany dotyczą 53 tys. uczniów i 164 samorządów

Zmiany dotyczą 53 tys. uczniów i 164 samorządów, będących organem rejestrującym dla ok. 600 szkół, w których jest nauczany język mniejszości niemieckiej z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego.

