99 zł na ucznia w przypadku klas I–III, 185 zł na ucznia klasy IV, 238 zł na ucznia klasy V i VI, 330 zł na ucznia klas VII i VIII w 2024 r. Jest projekt rozporządzenia resortu edukacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 r.

99 zł na ucznia w przypadku klas I–III, 185 zł na ucznia klasy IV, 238 zł na ucznia klasy V i VI, 330 zł na ucznia klas VII i VIII w 2024 r. Jest projekt rozporządzenia w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 r. Znamy terminy udzielania dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. W 2024 r. ma być to:

W projekcie określono również nowe formularze ubiegania się o dotacje na 2024 r. Kto może ubiegać się o dotacje?

Na podstawie projektowanego rozporządzenia o dotację celową w 2024 r. mogą ubiegać się:

1) jednostki samorządu terytorialnego prowadzące:

a) szkoły podstawowe – na wszystkich uczniów klas II, V i VIII,

b) szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – na wszystkich uczniów klas realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas II, V i VIII szkoły podstawowej;

2) szkoły podstawowe prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne – na wszystkich uczniów klas II, V i VIII.

Nowe formularze w 2024 r.

Projekt rozporządzenia określa nowe formularze ubiegania się o dotacje na 2024 r. Uwzględniają one maksymalne kwoty dotacji celowej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Maksymalna kwota dotacji celowej

Maksymalna kwota dotacji celowej obliczana i przyznawana na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w:

1) podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego

lub materiały edukacyjne – wynosi 99 zł na ucznia w przypadku klas I–III;

2) podręczniki lub materiały edukacyjne wynosi:

a) 185 zł na ucznia – w przypadku klasy IV,

b) 238 zł na ucznia – w przypadku klas V i VI,

c) 330 zł na ucznia – w przypadku klas VII i VIII.



Natomiast kwota dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe wynosi do 55 zł na ucznia – w przypadku klas I–III oraz do 27,50 zł na ucznia – w przypadku klas IV–VIII

Trzy terminy udzielania dotacji celowej

"W projekcie rozporządzenia przewidziano ponownie jedynie trzy terminy udzielania dotacji celowej przez wojewodę, analogicznie do rozwiązań przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały" - wskazuje MEN.

Wojewoda ma udzielić dotacji celowej w terminie do dnia:

3 czerwca

– w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 15 kwietnia do dnia 6 maja;

8 sierpnia

– w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 7 maja do dnia 11 lipca;

14 października

– w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 12 lipca do dnia 15 września.

