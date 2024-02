Minister edukacji narodowej zapowiada: Nauczyciele otrzymają podwyżki już w marcu, a od września uczniowie bez prac domowych

Nauczyciele powinni godnie zarabiać. Otrzymają podwyżki już w marcu z wyrównaniem od 1 stycznia – zapowiada Barbara Nowacka. Szefowa resortu oświaty obiecuje też, że od 1 września nastąpi odejście od obowiązkowych i ocenianych prac domowych.

Nauczyciele otrzymają podwyżki już w marcu

Barbara Nowacka, minister edukacji narodowej, podczas spotkań z dziennikarzami, nauczycielami i uczniami w Pile i Człuchowie mówiła m.in. o podwyżkach dla nauczycieli. Szefowa resortu oświaty zapowiedziała, że nauczyciele powinni otrzymać pieniądze już w marcu z wyrównaniem od 1 stycznia.

Nauczyciele mianowani i dyplomowani otrzymają 30% podwyżki, natomiast podwyżka dla nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie wyniesie 33%.

- Żeby polska szkoła była dobra, nauczyciele muszą chcieć w szkole uczyć. Żeby chcieli uczyć, muszą godnie zarabiać – mówiła minister edukacji Barbara Nowacka.

Zmiana podstawy programowej i odejście od prac domowych

Barbara Nowacka zwróciła uwagę, iż obecnie w ministerstwie trwają prace nad zmianami w podstawie programowej czy odejściem od prac domowych.

- Dla szkół podstawowych to odejście od obowiązkowych i ocenianych prac domowych, dla całego potoku nauczania planujemy od 1 września odchudzoną podstawę programową. Te prace rozpoczęli nasi poprzednicy. My dzisiaj, prowadząc prekonsultacje, wkrótce konsultacje wokół nowej odchudzonej podstawy programowej, będziemy działali na rzecz tego, by szkoła była realnie miejscem tego, gdzie zdobywa się wiedzę, a nie jest ona tylko wtłaczana, żeby o tej wiedzy zapomnieć – mówiła minister.

Szefowa ministerstwa edukacji zachęcała uczniów do rozwoju i podejmowania wyzwań.

- Wy też możecie być noblistami. Przed wami cały świat stoi otworem, możecie wszystko. Szkoła otwiera przed wami te możliwości, daje wam równe szanse startu w dobre życie – dodała minister.