Brak prac domowych stał się faktem. Od kwietnia nieobowiązkowe w szkołach podstawowych. Opublikowano nowelizację.

8 kwietnia, Sąd Rejonowy w Gnieźnie planuje wydać orzeczenie w sprawie ponownego procesu dotyczącego byłych funkcjonariuszy policji, którzy są oskarżeni o śmierć mężczyzny. Karolina F. i Filip S., którzy zostali wezwani do nietrzeźwego 36-latka, zamiast podjąć właściwe kroki, przewieźli go do lasu. To właśnie tam mężczyzna stracił życie.