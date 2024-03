Transformacja cyfrowej edukacji w szkołach publicznych idzie kiepsko – tylko w co trzeciej szkole nie ma problemów z internetem

Jak wynika z raportu oceniającego stopień transformacji cyfrowej edukacji w szkołach publicznych, problemy z internetem dostarczanym przez Ogólnopolską Sieć Edukacyjną powodują posiłkowanie się zewnętrznym łączem, a tylko w co trzeciej szkole nie ma problemów z internetem.

Co wynika z raportu „Cyfrowa szkoła 4.0”?

Opracowany przez Związek Cyfrowa Polska (ZCP) raport „Cyfrowa szkoła 4.0” zaprezentowano w poniedziałek podczas drugiej edycji konferencji edukacyjnej CEE Edu Digital Summit w Warszawie. Celem badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia była ocena stopnia transformacji cyfrowej edukacji w szkołach publicznych.

Prezes ZCP Michał Kanownik zwrócił uwagę, że transformacja cyfrowa „przenika wszystkie sfery życia społecznego i gospodarczego”, a „polskie szkoły muszą przygotować młodzież na wkroczenie na rynek pracy ery cyfrowej” i wyposażyć młodych w „niezbędne kompetencje cyfrowe”.

W raporcie czytamy, że średnia ocena cyfryzacji szkół wyniosła 7,6 w dziesięciostopniowej skali. Badani nauczyciele, dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek, którzy ocenili stopnień cyfryzacji na między 8 a 10 pkt., wskazywali na zadowalający poziom wyposażenia (38 proc.) i internetu (26 proc.).

Ci, którzy wystawili ocenę między 5 a 7 pkt, zwrócili uwagę na przestarzały sprzęt (24 proc.), problemy z dostępem do komputerów (17 proc.) i na wyzwania związane z internetem i dostępem do niego (16 proc.).

Problemy z internertem dostarczanym przez Ogólnopolską Sieć Edukacyjną

Badani zwrócili uwagę m.in. na problemy z internetem dostarczanym przez Ogólnopolską Sieć Edukacyjną (OSE; program publicznej sieci telekomunikacyjnej dla szkół, jego operatorem jest NASK – PAP). 40 proc. respondentów zauważyło, że musi posiłkować się zewnętrznym łączem.

„Z moich doświadczeń wynika, że albo łącze OSE jest za słabe, ma za niską przepustowość, albo niepotrzebnie blokuje strony, które są niezbędne w szkole” – powiedział prezes ZCP.

W raporcie czytamy, że w co trzeciej szkole nie występują problemy z internetem.

Ankietowani uważają też, że uczniowie szkół podstawowych mają lepszy dostęp do sprzętu (komputery, laptopy, tablety) niż uczniowie szkół ponadpodstawowych (61 proc. do 48 proc.).

W ocenie Kanownika pytanie o dostęp m.in. do sprzętu jest bardzo ważne w kontekście kształtowania kompetencji cyfrowych. Zwrócił uwagę, że „dysproporcja jest niepokojąca i trzeba ją jak najszybciej niwelować.

Lepszy dostęp do sprzętu dla nauczycieli niż dla uczniów

Badani wskazali też na lepszy dostęp do sprzętu w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych dla nauczycieli (średnia ocen 8,4 na 10) niż dla uczniów (średnia ocen 7,4 na 10).

Zapytani o potrzeby w zakresie wsparcia technologicznego ankietowani najczęściej wskazywali licencje na specjalistyczne oprogramowanie edukacyjne (76 proc.) i na szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii edukacyjnych (75 proc.). 72 proc. nauczycieli oczekuje pomocy technicznej w razie problemów ze sprzętem i oprogramowaniem. Prawie jedna trzecia badanych (27 proc.) wskazała na kursy z zakresu podstawowych umiejętności cyfrowych dla nauczycieli.

Autorzy raportu podkreślili w rekomendacjach, że „cyfrowa transformacja oświaty powinna być traktowana jako proces strategiczny i priorytetowy”. Zaznaczono, że „inwestycje w nowe technologie i edukację cyfrową powinny mieć charakter stały, podobnie jak gospodarcze wyniki strategiczne”.

Zarekomendowano też otwartość systemu edukacji na zewnętrznych ekspertów. Podkreślono, że jednym z priorytetowych obszarów działań w Polsce "musi być rozwój dobrych praktyk z zakresu higieny cyfrowej i cyberbezpieczeństwa" wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.

Jako konieczną wymieniono poprawę świadomości i edukację nauczycieli z zakresu wykorzystywania nowych technologii w edukacji.

Badanie przeprowadzono w lutym 2024 r. Próbę badawczą stanowiło 300 nauczycieli, dyrektorów lub wicedyrektorów szkół publicznych – podstawowych i ponadpodstawowych.