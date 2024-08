Najmłodsze dzieci znowu będą uczyły się w pełnych klasach. W roku szkolnym 2024/2025 szkoły muszą pomieścić 80 tysięcy dodatkowych uczniów

W roku szkolnym 2024/2025 najmłodsze dzieci znowu będą się uczyły w pełnych klasach. Szkoły muszą bowiem pomieścić ok. 80 tysięcy dodatkowych uczniów - dzieci z Ukrainy. Zamiast niżu demograficznego w systemie jest więc spora nadwyżka dzieci.

Choć nie tak dawno temu głośno mówiło się o konieczności przygotowania systemu oświaty do zbliżającego się wielkimi krokami niżu demograficznego, to już dziś mamy odwrotny problem. Okazuje się bowiem, że w nowym roku szkolnym placówki oświatowe staną przed wyzwaniem zmieszczenia w swoich progach ok. 80 tys. dzieci z Ukrainy. W większości są to dzieci w wieku właściwym do nauki w szkole podstawowej. Aby zapewnić im wszystkim miejsce, rząd zwiększa limit uczniów w klasie do 29. Jak przypomniała Rzeczpospolita, od roku szkolnego 2024/2025 wszystkie ukraińskie dzieci mieszkające w Polsce obejmie obowiązek szkolny, a rodzicom, którzy się do niego nie zastosują, będzie groziła grzywna, postępowanie egzekucyjne i utrata 800 plus.

Wszystko za sprawą zmian w 800 plus i Dobrym Starcie

Dlaczego rządzący spodziewają się tak dużego napływu uczniów? Ma to związek ze zmianami, które zostały wprowadzone w zakresie świadczenia 800 plus i Dobrego Startu. Od 1 lipca 2024 r. obowiązują przepisy, które uzależniają prawo do tych świadczeń od tego, czy dziecko realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny, obowiązek nauki w przedszkolu lub szkole należącej do polskiego systemu edukacji. Choć znowelizowane przepisy weszły już w życie, to zmiana w zakresie przyznawania świadczeń będzie miała zastosowanie dopiero od następnego okresu rozliczeniowego, czyli od 1 czerwca 2025 r. Stąd rządzący zakładają, że wielu rodziców, chcąc uniknąć utraty prawa do świadczenia, podejmie decyzję o rozpoczęciu przez ich dzieci nauki w polskim systemie szkolnictwa, nawet jeśli dotychczas korzystały one z możliwości zdalnej nauki w ukraińskich szkołach. To dlatego ponownie, podobnie jak w 2022 roku, podjęto decyzję o zwiększeniu liczby uczniów w klasach I–III szkół podstawowych do 29 osób. Dlaczego tylko w szkołach podstawowych? Bo w szkołach średnich już od kilku lat normą jest 34 uczniów w klasie.