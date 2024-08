Joanna Mucha: Od 1 stycznia 2025 roku wprowadzenie obowiązku szkolnego i łączenie tego z 800+ dla dzieci z Ukrainy

Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wiceministra edukacji Joanna Mucha poinformowała o uzyskaniu dużego grantu unijnego na proces wprowadzania ukraińskich dzieci do polskich szkół. Chodzi o wprowadzenie obowiązku szkolnego i łączenie tego z 800+ dla dzieci z Ukrainy.

Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wiceministra edukacji Joanna Mucha poinformowała samorządowców o dodatkowych środkach, które mają zostać przeznaczone m.in. na dofinansowanie do asystencji międzykulturowej, szkolenia dla nauczycieli i wsparcie psychologiczne dla dzieci ukraińskich.

Od 1 stycznia 2025 roku wprowadzenie obowiązku szkolnego i łączenie tego z 800+ dla dzieci z Ukrainy

Udało nam się uzyskać bardzo duży grant unijny na proces wprowadzania ukraińskich dzieci do polskich szkół czyli wprowadzenie obowiązku szkolnego i łączenie tego z 800+ – powiedziała Mucha. Dodała, że uzyskali grant stosunkowo niedawno, więc najprawdopodobniej środkami będą dysponowali od 1 stycznia 2025 r. Mucha zwróciła uwagę na sytuację dzieci ukraińskich-romskich. Zauważyła, że część z tych dzieci jest niepiśmienna i że będzie je trzeba przyjąć do oddziałów przygotowawczych.

Proces włączania dzieci ukraińskich do polskiego systemu

Przekazał także, że w każdym kuratorium będzie oddelegowana jedna osoba, która ma zajmować się wspieraniem szkół i samorządów w problemach z włączaniem ukraińskich dzieci do polskiego systemu edukacji. Dodała, by w przypadku wystąpienia problemów kontaktować się z kuratoriami, bądź bezpośrednio z resortem edukacji. Jeśli byłyby jakieś dalej idące problemy to ja też rekomenduję samą siebie do kontaktu w tej sprawie – powiedziała.

Organizacja dodatkowych zajęć z języka polskiego dla dzieci ukraińskich

Poinformowała, że resort będzie wspierał organizację dodatkowych zajęć z języka polskiego dla dzieci ukraińskich do czasu, gdy będą one mogły swobodnie się porozumiewać. Będziemy chcieli doprowadzić do sytuacji w której one uczestniczą w zajęciach języka polskiego aż do osiągnięcia jakiegoś poziomu, nie wiem czy to będzie B1 czy B2, języka polskiego, więc też uczulam państwa, że to dzisiejsze przedłużenie nauczania języka polskiego do 36 miesięcy może zostać przedłużone w kolejnych latach ze względu na to, że te dzieci musza posługiwać się językiem polskim – powiedziała Mucha.

W ministerstwie edukacji powstaje grupa robocza, która będzie monitorowała proces włączania dzieci ukraińskich do polskiego systemu. Do jej prac zostaną także zaproszeni przedstawiciele samorządów.

