4626 zł wyniesie minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2025 r., a minimalna stawka godzinowa wyniesie 30,20 zł. [Projekt rozporządzenia ws. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r.]

Od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 4626 zł, a minimalna stawka godzinowa 30,20 zł. W wykazie prac rządu opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r.

W połowie lipca Radzie Dialogu Społecznego nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w sprawie propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2025 r. oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. Rząd ma czas do 15 września, by podjąć ostateczną decyzję w tej sprawie.

REKLAMA

Projekt rozporządzenia ws. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r.

W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. W uzasadnieniu przypomniano, że Rada Ministrów jest zobowiązana do ustalenia na rok następny wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w drodze rozporządzenia w przypadku gdy Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni tych wysokości w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Rady Ministrów proponowanych wysokości tego wynagrodzenia oraz stawki godzinowej. Przypomniano także, że proponowana wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej nie mogą być niższe od tych zaproponowanych Radzie Dialogu Społecznego.

Od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 4626 zł, a minimalna stawka godzinowa 30,20 zł

Projekt przewiduje, że wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 r. wzrośnie do 4626 zł brutto. Jest to wzrost o 326 zł. Od 1 lipca 2024 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 4300 zł brutto. Zaś wysokość minimalnej stawki godzinowej za pracę ma wynosić od 1 stycznia 2025 r. 30,20 zł brutto. Przekłada się to na wzrost o 2,10 zł,. Od 1 lipca 2024 r. minimalna stawka godzinowa wynosi 28,10 zł. Są to kwoty, które Rada Ministrów przedstawiła Radzie Dialogu Społecznego. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2024 r.