Co nowego w roku szkolnym 2024/2025? Sprawdź, jakie zmiany czekają na uczniów w roku szkolnym 2024/2025. Których przedmiotów nie będzie w podstawie programowej? Jakie przedmioty nie pojawią się na świadectwie?

Od 1 września 2024 r. czeka nas szereg zmian. Zmiany dotyczą m.in. odchodzenia podstawy programowej, obowiązku szkolnego dla uczniów z Ukrainy, braku oceny z religii i etyki na świadectwach, nauki pierwszej pomocy, czy przedmiotu HiT.

Rok szkolny 2024/2025: odchudzenie podstawy programowej

W roku szkolnym 2024/2025 wchodzi nowa, odchudzona podstawa programowa. W szkołach podstawowych (klasy IV–VIII) zmiany w podstawie programowej dotyczą: języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka łacińskiego, języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego – kaszubskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki, informatyki. W liceach i technikach zmiany w podstawie programowej dotyczą: języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka łacińskiego, języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego – kaszubskiego, historii, historii i teraźniejszości, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki, informatyki, filozofii, języka łacińskiego i kultury antycznej, historii muzyki, historii sztuki.

Rok szkolny 2024/2025: HiT znika ze szkół

Od 1 września 2024 r. w szkołach ponadpodstawowych zniknie przedmiot historia i teraźniejszość. Przedmiot ten będzie obowiązywał tylko tych uczniów, którzy już rozpoczęli jego naukę. Uczniowie rozpoczynający naukę w klasie I szkoły ponadpodstawowej nie będą go mieli w podstawie programowej.

Rok szkolny 2024/2025: religia i etyka

Począwszy od roku szkolnego 2024/2025 nie będzie oceny z religii i etyki na świadectwie. Same lekcje religii i etyki także ulegną zmianie. Będą przeprowadzane w grupach międzyoddziałowych i międzyklasowych - w klasach I-III, IV-VI i VII-VIII szkoły podstawowej.

Rok szkolny 2024/2025: nauka pierwszej pomocy

Uczniowie szkół podstawowych począwszy od roku szkolnego 2024/2025 będą mieli obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. W klasach I-III będą uczyli się jej podczas zajęć z edukacji przyrody, a w klasach IV-VIII nauka pierwszej pomocy będzie prowadzona podczas zajęć z wychowawcą.

Rok szkolny 2024/2025: obowiązek szkolny dla uczniów z Ukrainy

Z początkiem roku szkolnego, od 1 września zostanie wprowadzony obowiązek szkolny dla uczniów z Ukrainy. Szacuje się, że obejmie on ok. 50-60 tys. uczniów. Ma to związek z powiązaniem wypłat 800 plus z wykonywaniem obowiązku szkolnego.

Rok szkolny 2024/2025: standardy ochrony małoletnich

Standardy ochrony małoletnich stanowią realizację obowiązku prawnego dot. wprowadzenia w szkole standardów ochrony małoletnich (ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich – Dz. U. z 2024 r. poz. 560). Obowiązują one od 15 lutego 2024 r., jednak ustawodawca przewidział okres przejściowy, w którym podmioty mają czas na dostosowanie swojej działalności. Mija on 15 sierpnia 2024 r. Wprowadzenie ich ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa przede wszystkim samych dzieci, ale także rodziców i personelu pracującego z dziećmi.

Rok szkolny 2024/2025: inne zmiany

Ponadto, w roku szkolnym 2024/2025 planowane są także zmiany m.in. w zakresie egzaminów ósmoklasisty, maturalnych, zawodowych. Dodatkowo trwają konsultacje nt. programów nauczania, podręczników i eksperymentów pedagogicznych. Wśród nich znajduje się m.in. wyłączenie z procesu dopuszczenia podręczników typu repetycyjnego, czyli repetytoriów. Wprowadzona zostanie także emerytura nauczycielska od 1 września 2024 r.