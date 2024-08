Już niedługo rozpoczyna się rok szkolny 2024/2025. Sprawdź, jakie stypendia przysługują uczniom w roku szkolnym 2024/2025. Jakie warunki muszą spełniać uczniowie? Co oprócz średniej ocen jest brane pod uwagę?

W poniedziałek premier Donald Tusk przyznał stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2024/2025. To nie jedyne stypendia na które mogą liczyć uczniowie w nadchodzącym roku szkolnym 2024/2025.

Stypendium dla ucznia w roku szkolnym 2024/2025: stypendia za wyniki w nauce

Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń spełniający warunki dotyczące średniej ocen i oceny z zachowania. Po pierwsze, musi uzyskać wysoką średnią ocen w semestrze poprzedzającym okres, w którym ma zostać przyznane stypendium. Po drugie, musi uzyskać przynajmniej dobrą ocenę z zachowania w semestrze poprzedzającym okres, w którym ma zostać przyznane stypendium.

Stypendium dla ucznia w roku szkolnym 2024/2025 :stypendia za osiągnięcia sportowe

Stypendium za osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń spełniający warunki dotyczące wyników sportowych i oceny z zachowania. Po pierwsze, musi uzyskać wysoki wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym. Po drugie, musi uzyskać przynajmniej dobrą ocenę z zachowania w semestrze poprzedzającym okres, w którym ma zostać przyznane stypendium.

Stypendium dla ucznia w roku szkolnym 2024/2025: stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Może je otrzymać uczeń, który:

otrzymał promocję z wyróżnieniem , uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub

, uzyskując przy tym lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Stypendium to wynosi łącznie 5 tys. zł. Wypłacane jest przez wojewodę w dwóch ratach. Pierwsza rata wypłacana jest do 30 listopada (za okres od września do grudnia), druga rata wypłacana jest do 30 kwietnia (za okres od stycznia do czerwca). W tym roku stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzyma 4 tys. uczniów. Wyniosą łącznie 20 mln zł.

Stypendium dla ucznia w roku szkolnym 2024/2025: stypendium MEN

Uczniowie mogą starać się także o stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Może ono być przyznane uczniowi szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

1) laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;

2) laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;

3) uczniowi szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;

4) uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;

5) uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Stypendium dla ucznia w roku szkolnym 2024/2025: stypendium MKiDN

Uczniowie szkół artystycznych prowadzących kształcenie zawodowe mogą starać się o uzyskanie stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Stypendium to może być przyznane uczniowi, który uzyskał w okresie (semestrze) bardzo dobrą średnią ocen z przedmiotów artystyczno-zawodowych oraz uczniowi - laureatowi międzynarodowego lub krajowego konkursu artystycznego.