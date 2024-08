Dodatkowe 100 zł dla przedszkolaka. Czy przysługuje każdemu rodzicowi, który posyła swoje dziecko do przedszkola? Kto może liczyć na dodatkowe 100 zł z tytułu rozpoczęcia nowego roku szkolnego?

W tym roku zasiłek rodzinny wraz z innymi świadczeniami podlegały weryfikacji. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna ich kwoty nie zostały zmienione.

REKLAMA

100 zł dla przedszkolaka w roku szkolnym 2024/2025. Komu przysługuje?

Dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek ten przysługuje także na dziecko, które rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne.

100 zł dla przedszkolaka w roku szkolnym 2024/2025: kiedy złożyć wniosek

Dodatek przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, bądź rozpoczęciem rocznego przygotowania przedszkolnego. Wynosi 100 zł na dziecko. Wniosek o wypłatę tego dodatku należy złożyć najpóźniej do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny, lub roczne przygotowanie przedszkolne. Wnioski, które zostaną złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone. Okres zasiłkowy kończy się 31 października 2024 r. Nowy okres zasiłkowy rozpocznie się 1 listopada 2024 r.

Zasiłek rodzinny

By uzyskać dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego należy pobierać zasiłek rodzinny. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do tego zasiłku przysługują rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo do ukończenia 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny: kryterium dochodowe

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zasiłek rodzinny: wniosek

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego można składać drogą elektroniczną, bądź w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek na kolejny okres zasiłkowy można składać od 1 lipca do 30 listopada. Można go także złożyć w trakcie trwania okresu zasiłkowego, jednak będzie on wtedy wypłacany od miesiąca złożenia wniosku do końca trwania okresu zasiłkowego, czyli do 31 października. Warto wziąć pod uwagę złożenie wniosku o zasiłek rodzinny jeszcze do końca sierpnia. Złożenie wniosku do 31 sierpnia pozwoli na zachowanie ciągłości wypłat zasiłku.