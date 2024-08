Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Sprawdź, komu przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego. Jakie dodatki przysługują do zasiłku rodzinnego? Ile wynosi zasiłek rodzinny i ile wynoszą dodatki do zasiłku rodzinnego?

W przypadku, gdy rodzina nie ma wystarczających dochodów, by pokryć wydatki związane z utrzymaniem dziecka, może starać się o uzyskanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami. Wniosek o zasiłek rodzinny można złożyć zarówno elektronicznie, jak i osobiście. Nowy okres zasiłkowy rozpocznie się 1 listopada 2024 r.

Zasiłek rodzinny 2024 i 2025: dla kogo

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo do ukończenia 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje wyżej wymienionym osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Zasiłek rodzinny 2024 i 2025: kiedy nie przysługuje

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek rodzinny 2024 i 2025: kiedy złożyć wniosek

Wniosek na kolejny okres zasiłkowy składa się od 1 lipca do 30 listopada. Można go także złożyć w trakcie trwania okresu zasiłkowego, jednak będzie on wtedy wypłacany od miesiąca złożenia wniosku do końca trwania okresu zasiłkowego, czyli do 31 października.

Zasiłek rodzinny 2024 i 2025: wysokość zasiłku

Rada Ministrów ma czas do 15 sierpnia 2024 r., by w drodze rozporządzenia ustalić kwoty świadczeń rodzinnych i kryteriów dochodowych uprawniających do tych świadczeń. Niestety, wszystko wskazuje na to, że najprawdopodobniej nie zostaną one podwyższone. Z opublikowanego projektu rozporządzenia wynika, że od 1 listopada 2024 r. kwoty świadczeń rodzinnych i kryteriów dochodowych uprawniających do tych świadczeń pozostaną takie same.

Wysokość zasiłku rodzinnego zależna jest od wieku dzieci. Zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia. 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia, lub 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Zasiłek rodzinny 2024 i 2025: katalog dodatków do zasiłku rodzinnego

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu: