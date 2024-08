2 września rozpocznie się nowy rok szkolny 2024/2025. Część z nas będzie chciała wspierać swoje pociechy w trakcie rozpoczęcia roku szkolnego. Czy rozpoczęcie roku szkolnego upoważnia do wzięcia u pracodawcy urlopu okolicznościowego? Czy pracownik musi wykorzystać dzień urlopu wypoczynkowego, by móc uczestniczyć w rozpoczęciu roku szkolnego swojego dziecka?

W szczególnych okolicznościach, pracodawca zobowiązany jest udzielić pracownikowi urlopu okolicznościowego. Sprawdź, czy rozpoczęcie roku szkolnego upoważnia pracownika do wzięcia urlopu okolicznościowego.

2 września rozpocznie się rok szkolny 2024/2025. Czy można wziąć urlop okolicznościowy?

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy z dnia 15 maja 1996 r. wyróżnione zostały zwolnienia od pracy oraz okoliczności dotyczące konkretnego pracownika, które upoważniają go do wzięcia tzw. urlopu okolicznościowego. Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi – na jego wniosek – urlopu okolicznościowego w konkretnych, określonych sytuacjach osobistych i rodzinnych pracownika. Niestety, rozpoczęcie roku szkolnego nie jest zdarzeniem upoważniającym do wystąpienia o urlop okolicznościowy.

Pracownikowi przysługują dwa dni urlopu okolicznościowego w przypadku:

ślubu tego pracownia,

urodzenia się jego dziecka,

zgonu i pogrzebu jego małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.

Pracownikowi przysługuje jeden dzień urlopu okolicznościowego w przypadku:

ślubu dziecka pracownika,

zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

2 września rozpocznie się rok szkolny 2024/2025: dni wolne na opiekę nad dzieckiem

Warto jednak sprawdzić, czy nie wykorzystaliśmy jeszcze w 2024 r. dni na opiekę nad dzieckiem. Pracownikowi, który wychowuje przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14, przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin lub dwóch dni. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

