Jakie prawo ma rodzic na wywiadówkach? Od przedszkola do końca szkoły średniej

Jakie prawo ma rodzic na wywiadówkach? O czym warto pamiętać wybierając się na wywiadówkę do przedszkola, szkoły, bądź do szkoły średniej. Czy jadąc na wycieczkę potrzebne będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego ruszają także pierwsze zebrania w szkołach.

Jakie prawo ma rodzic na wywiadówkach?: Rada rodziców

Rada rodziców jest jednym z organów szkoły. Rady rodziców reprezentują rodziców wszystkich uczniów szkoły. Zgodnie z ustawą, w zebraniach rady rodziców może uczestniczyć pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów. Wybory do rady rodziców muszą odbywać się corocznie. Główne zasady dotyczące wyborów do rady rodziców zostały określone w ustawie prawo oświatowe. Wybory te powinny zostać przeprowadzone na pierwszym zebraniu i należy pamiętać, że jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Rada rodziców ma prawo występowania do wszystkich kluczowych podmiotów działających w szkole i wokół szkoły. Chodzi m.in. o dyrektora szkoły, radę pedagogiczną, samorząd uczniowski oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Rada może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. Nie są one jednak wiążące dla adresatów. Rada rodziców, w porozumieniu z radą pedagogiczną, uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki, opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki oraz opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. Ponadto, dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkół lub placówek, w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W szkołach podstawowych i zasadniczych zawodowych, policealnych, w centrach kształcenia zawodowego i placówkach kształcenia ustawicznego tych dodatkowych wolnych dni jest sześć. W liceach ogólnokształcących i w technikach jest ich dziesięć. W przedszkolach w przypadku, gdy nie funkcjonują rady przedszkola, rady rodziców pomagają w uzgodnieniu czasu pracy przedszkola.

Na jakich zasadach szkoły mogą żądać zaświadczeń z KRK

W lutym br. zaczęły obowiązywać standardy ochrony małoletnich. Są one zbiorem zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w szkołach, przedszkolach i innych placówkach działających na rzecz dzieci. Instytucje i placówki są zobowiązane do wprowadzenia standardów od 15 lutego 2024 r. Placówki, które ich nie wprowadziły do połowy lutego, miały czas na ich wprowadzenie do 15 sierpnia 2024 r. Każdorazowo należy zweryfikować, czy dana osoba będzie wykonywać działalność związaną z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi. Należy pamiętać, że nie chodzi o nazwę stanowiska, ale o czynności jakie dana osoba będzie wykonywać. Dotyczy to także rodziców, którzy będą opiekunami na wycieczkach szkolnych, bądź chodzą z nimi na basen jako opiekunowie. Rodzic, który opiekuje się dziećmi także powinien zostać poddany procedurze sprawdzenia. Resort sprawiedliwości radzi, by na początku roku szkolnego, bądź kolejnego półrocza ustalić w klasie listę rodziców-opiekunów i dokonać sprawdzenia zgodnie z art. 21 ustawy o ochronie małoletnich.

Jakie prawo ma rodzic na wywiadówkach: wgląd do sprawdzianów

Warto pamiętać, że rodzice i uczniowie mają prawo do zweryfikowania prac pisemnych i ocen. Prawo to wynika wprost z ustawy o systemie oświaty. Rodzice nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków, by uzyskać wgląd do sprawdzianu bądź kartkówki. W statucie szkoły powinna znaleźć się informacja na jakich zasadach udostępniane są prace uczniów.

Co w przypadku, gdy rodzic/uczeń nie zgadza się z oceną końcową?

W przypadku, gdy rodzic i/lub dziecko nie zgadzają się z oceną wystawioną na koniec roku, dziecko może przystąpić do egzaminu poprawkowego. Komisję do jego przeprowadzenia wyłania dyrektor szkoły. Do egzaminu poprawkowego wg. ustawy o systemie oświaty może przystąpić uczeń, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego. W rozporządzeniu MEN z 22 lutego 2019 r. określone zostały główne regulacje dotyczące egzaminów poprawkowych przeprowadzanych w szkołach. M.in. wskazano, że egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego.

