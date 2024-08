400 zł na dziecko do 24 roku życia z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2024/2025

2 września rozpoczyna się rok szkolny 202/2025. Powrót do szkoły wiąże się nie tylko z zakończeniem wakacji, ale także ze zwiększonymi wydatkami związanymi ze skompletowaniem wyprawki szkolnej dla ucznia. Sprawdź, kto i jak może otrzymać dodatkowe 400 zł do funduszu rodzinnego.

W poniedziałek, 2 września rozpoczyna się rok szkolny 2024/2025. Warto wiedzieć jakie dodatkowe środki można uzyskać w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z zakupem wyprawki szkolnej dla ucznia.

REKLAMA

400 zł na dziecko do 24 roku życia: Program Dobry start

Do 30 listopada rodzice mogą także składać wnioski o świadczenie z programu "Dobry start". Dodatek w wysokości 300 zł, przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Warto pamiętać, że wnioski złożone do 31 sierpnia będą skutkowały wypłatą świadczenia do 30 września. Złożenie wniosku po 30 listopada możliwe jest tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. Wnioski można składać przez aplikację mZUS, portal PUE ZUS, portal Emp@tia oraz bankowość elektroniczną.

Osoby pobierające zasiłek rodzinny mogą także wystąpić o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Wysokość tego dodatku wynosi 100 zł. Przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej. Dodatek ten przysługuje także na dziecko, które rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: