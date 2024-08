Nie wszyscy rodzice będą mogli wyjechać na wycieczkę w roku szkolnym 2024/2025. Na jakich zasadach szkoły mogą żądać zaświadczeń z KRK

Nie wszyscy rodzice będą mogli wyjechać na wycieczkę w roku szkolnym 2024/2025. Na jakich zasadach szkoły mogą żądać zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego? Co w przypadku, gdy rodzic jest opiekunem w trakcie wyjść na basen?

W lutym br. zaczęły obowiązywać standardy ochrony małoletnich. Są one zbiorem zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w szkołach, przedszkolach i innych placówkach działających na rzecz dzieci. Wprowadziła je ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. M.in. nakłada na podmioty pracujące z dziećmi, obowiązek posiadania standardów ochrony małoletnich. Instytucje i placówki są zobowiązane do wprowadzenia standardów od 15 lutego 2024 r. Placówki, które ich nie wprowadziły do połowy lutego, miały czas na ich wprowadzenie do 15 sierpnia 2024 r.

Standardy ochrony małoletnich: kto musi je wprowadzić

Standardy ochrony małoletnich muszą wprowadzić placówki zajmujące się wychowaniem, opieką, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu, a także placówki zajmujące się realizacją innych zainteresowań przez małoletnich. W wyżej wymienionych placówkach pracodawca, bądź organizator musi uzyskać informacje, czy dane przyszłego pracownika bądź osoby dopuszczonej do działalności są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.

Każdorazowo należy zweryfikować, czy dana osoba będzie wykonywać działalność związaną z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi. Należy pamiętać, że nie chodzi o nazwę stanowiska, ale o czynności jakie dana osoba będzie wykonywać. Dotyczy to także rodziców, którzy będą opiekunami na wycieczkach szkolnych.

Nie wszyscy rodzice będą mogli wyjechać na wycieczkę w roku szkolnym 2024/2025

Zgodnie z wytycznymi do standardów ochrony dzieci w szkole, naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników szkoły jest działanie dla dobra dziecka i w jego najbliższym interesie. Standardy te nakładają na szkołę obowiązek sprawdzenia, czy zatrudnieni pracownicy nie tylko posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje do pracy. Pracodawca lub organizator muszą przeprowadzić procedurę sprawdzenia na podstawie z art. 21 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

Procedura sprawdzenia jest stosowana niezależnie od tego, czy dana osoba pracuje na podstawie umowy o pracę czy innego rodzaju umowy jak umowa zlecenia, czy umowa o dzieło. Sprawdzeniu podlegają także osoby, które swoje obowiązki wykonują na podstawie ustnych ustaleń. Nie ma też znaczenia to, czy dana osoba otrzymuje wynagrodzenie.

Na jakich zasadach szkoły mogą żądać zaświadczeń z KRK

Rodzice, którzy wyjeżdżają z uczniami na wycieczki szkolne, bądź chodzą z nimi na basen jako opiekunowie, tak samo jak nauczyciele, sprawują nad dziećmi opiekę. Rodzic, który opiekuje się dziećmi także powinien zostać poddany procedurze sprawdzenia. Resort Sprawiedliwości radzi, by na początku roku szkolnego, bądź kolejnego półrocza ustalić w klasie listę rodziców-opiekunów i dokonać sprawdzenia zgodnie z art. 21 ustawy o ochronie małoletnich. Następnie należy przypomnieć zasady bezpieczeństwa obowiązujące w danej placówce i dopiero wówczas taki rodzic może zostać dopuszczony do sprawowania opieki nad dziećmi.

Zaświadczenie z KRK

Informację z Krajowego Rejestru Karnego można uzyskać składając wniosek osobiście lub pocztą poprzez wysłanie podpisanego i opłaconego formularza zapytania o udzielenie informacji o osobie do siedziby Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego na adres ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa, bądź do Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego. Zaświadczenie można także uzyskać drogą elektroniczną poprzez e-KRK.