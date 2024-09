Dodatkowe 300 zł z ZUS. Nabór wniosków trwa do końca listopada

Rozpoczął się rok szkolny i dzieci w drodze do szkoły często muszą korzystać z drogi publicznej. Czy mogą samodzielnie korzystać z drogi, czy powinny znajdować się pod opieką dorosłych? Policjanci wyjaśniają, na co rodzice powinni zwrócić uwagę, żeby dzieci bezpiecznie dotarły do szkoły, a po lekcjach do domu.