Z 500 zł do 1000 zł miesięcznie na dziecko nawet do 25. roku życia. O tyle rząd podwyższa maksymalną wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Z 500 zł do 1000 zł miesięcznie na dziecko nawet do 25. roku życia

Dziecku uprawnionemu do alimentów od rodzica, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują do ukończenia 18. roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25. roku życia. Świadczenie bezterminowe przyznawane jest w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość ta nie była zmieniana od 2008 r.

Najważniejsze rozwiązania