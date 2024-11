Do 31 października 2024 r. ZUS otrzymał ponad 3,25 mln wniosków o świadczenie "Dobry start". Coraz mniej czasu na złożenie wniosku o wyprawkę szkolną. Kto może złożyć wniosek o świadczenie "Dobry start"? Na kogo przysługuje świadczenie?

Do 30 listopada 2024 r. można składać wnioski o świadczenie „Dobry start”. Są to dodatkowe fundusze przyznawane na pokrycie części wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

Świadczenie "Dobry start": dla kogo

Świadczenie "Dobry start" przysługuje na każdego ucznia w wieku od 7 do 20 lat. W przypadku uczących się dzieci niepełnosprawnych, przysługuje na ucznia do lat 24. Wynosi ono jednorazowo 300 zł. Świadczenie to jest zwolnione z opodatkowania i nie podlega egzekucjom. Wypłacane jest na rachunek bankowy wskazany we wniosku. Wniosek o świadczenie w ramach programu "Dobry Start" może złożyć rodzic dziecka, opiekun faktyczny dziecka, opiekun prawny dziecka, osoba ucząca się (pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma ustalone alimenty od nich), a także osoba usamodzielniona. Ponadto, przysługuje ono także na dzieci znajdujące się w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. W powyższych przypadkach, wniosek o to świadczenie może złożyć: rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, a także dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Do 31 października 2024 r. ZUS otrzymał ponad 3,25 mln wniosków o świadczenie "Dobry start"

We wtorek, 5 listopada 2024 r. rzecznik prasowy ZUS Wojciech Dąbrówka poinformował, że na koniec października liczba złożonych wniosków o świadczenie „Dobry start” przekroczyła 3 mln 250 tys. wniosków. ZUS wypłacił na ten cel 1 mld 373 mln zł – dodał Dąbrówka. Przypomniał, że wnioski o świadczenie „Dobry start” należy składać wyłącznie drogą elektroniczną, a termin przyjmowania wniosków mija 30 listopada 2024 r.

Świadczenie "Dobry start": Coraz mniej czasu na złożenie wniosku

Wniosek o świadczenie "Dobry start" można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną przez

- aplikację mZUS,

- portal PUE ZUS,

- portal Emp@tia

- bankowość elektroniczną

Jak już wyżej zostało wspomniane, wnioski o wyprawkę szkolną należy składać do 30 listopada 2024 r. Jest jednak jeden wyjątek. W przypadku, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada – możliwe jest złożenie wniosku po tym terminie. Wniosek należy wtedy złożyć tylko za pośrednictwem portalu PUE ZUS.

