Do 15 tys. zł na ucznia przez 3 lata na uczestnictwo w dodatkowych zajęciach edukacyjnych. Nabór wniosków styczniu 2025 r., a później we wrześniu 2025 r.

Wsparcie rówieśnicze w zakresie zdrowia psychicznego, umożliwienie dzieciom z rodzin o niskich dochodach rozwijanie swoich talentów i zainteresowań, podniesienie kompetencji uczniów szkół branżowych - takie m.in. są cele projektów finansowanych ze środków UE zainagurowanych we wtorek w Warszawie.

Nowe projekty dla uczniów

Jak poinformowała w komunikacie prasowym Polska Agencja Prasowa we wtorek (red. 05.11.2024 r.) podczas warszawskiej konferencji "FERS w FRSE – Nowe Horyzonty Edukacji" zainaugurowano sześć projektów finansowanych z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS).

Wiceministra edukacji Joanna Mucha podkreśliła, że każdy z tych programów "ma potencjał, by uczynić znaczącą różnicę w życiu tysięcy młodych Polaków". "Ta różnica może mieć wiele wymiarów" - zaznaczyła. Wskazała, że programy te odpowiadają na rosnące potrzeby w zakresie wsparcia edukacyjnego, zdrowia psychicznego młodzieży oraz dostosowania polskiego rynku edukacyjnego do wymogów współczesnego rynku pracy.

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana

Podczas konferencji podpisano umowę o dofinansowanie projektu "Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" między Centrum Projektów Europejskich a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, która jest polską narodową agencją unijnych programów unijnych. Projekt, którego budżet wynosi 223 mln zł. współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Celem projektu jest rozwój i podniesienie kompetencji zawodowych lub kluczowych uczniów i absolwentów szkół branżowych, placówek kształcenia i szkolenia zawodowego oraz nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez wyjazdy na praktyki za granicą.

Przedstawiono też pozostałe projekty, w tym dwa nowe: "Indywidualne Konta Rozwojowe Junior – Przeciwdziałanie barierom ekonomicznym" i "Peer Support – Wsparcie rówieśnicze".

Do 15 tys. zł na ucznia przez 3 lata na uczestnictwo w dodatkowych zajęciach edukacyjnych

Projekt "Program Indywidualnych Kont Rozwojowych Junior" ma na celu wsparcie uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z rodzin o niskich dochodach lub przebywających w pieczy zastępczej. Przewiduje wsparcie finansowe do 15 tys. zł na ucznia przez trzy lata, umożliwiające mu uczestnictwo w dodatkowych zajęciach edukacyjnych. Inicjatywa ma objąć przynajmniej 3 tys. dzieci już w pierwszym roku oraz rozszerzy zasięg do 6 tysięcy dzieci w przeciągu trzech lat. Środki mogą być przeznaczone na rozwijanie kompetencji w dziedzinach takich jak: programowanie, technologie, sztuka, sport czy języki obce.

Nabór wniosków styczniu 2025 r., a później we wrześniu 2025 r.

Nabór wniosków na pierwszy semestr roku szkolnego 2024/2025 przeprowadzony zostanie w styczniu 2025 r. i obejmie tylko uczniów z województw lubelskiego i podkarpackiego. Kolejny nabór przeprowadzony zostanie we wrześniu 2025 r.

Projekt "Peer Support – Wsparcie rówieśnicze"

Projekt "Peer Support – Wsparcie rówieśnicze" skupia się na opracowaniu i przetestowaniu w szkołach ponadpodstawowych metody wspierającej ochronę zdrowia psychicznego uczniów w kryzysach, opartej o wsparcie rówieśnicze, na przykładzie doświadczeń ze Stanów Zjednoczonych. Ma na celu ocenę możliwości poszerzenia i uzupełnienia oferty działań na rzecz rozwoju środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej skierowanej do dzieci i młodzieży, które doświadczają kryzysu psychicznego oraz ich rodzin.

Weźmie w nim udział około 200 szkół ponadpodstawowych, które zgłoszą się do pilotażu programu. Zgłoszenia będą przyjmowane wiosną 2025 r.

Projekt opiera się na koordynatorach szkolnych - psychologach i pedagogach szkolnych oraz na uczniach wolontariuszach, tzw. schoolworkerach. Jak podkreślają autorzy projektu schoolworkerzy nie będą przygotowywani do roli doradcy, ale będą uczyć się jak rozpoznawać oznaki wskazujące, że rówieśnik ma trudności i potrzebuje wsparcia, a także jak skierować kolegę do zaufanej osoby dorosłej. Zaobserwowane problemy rówieśników schoolworkerzy mają zgłaszać koordynatorom szkolnym.

Inicjatywy realizowane w ramach FERS obejmują również projekt "Promocji Kształcenia Zawodowego" poprzez konkursy SkillsPoland, EuroSkills i WorldSkills, które zachęcają młodzież do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i uczestnictwa w prestiżowych konkursach krajowych i międzynarodowych oraz program "Uczenie się przez całe życie" skierowany do osób dorosłych, promujący kształcenie ustawiczne i adaptację do zmieniających się potrzeb rynku pracy w erze sztucznej inteligencji i nowych technologii.

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego FERS 2021-2027 to następca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER 2014-2020. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji od 2023 r. jest jednym z beneficjentów nowego programu. (PAP)

