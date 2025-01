W 2025 roku abiturienci obowiązkowo przystąpią do egzaminu z matematyki. Jednak starania o zniesienie obowiązkowej matury z matematyki nie ustają. Zwolennicy takiego rozwiązania wskazują, że matematyka to narzędzie do segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans.

Matura z matematyki w 2025 roku

W 2025 roku egzamin maturalny w terminie głównym w części pisemnej i ustnej będzie odbywał się od 5 do 24 maja 2025 roku. Abiturienci obowiązkowo przystąpią do egzaminów w części pisemnej z języka polskiego, języka obcego oraz matematyki na poziomie podstawowym oraz do egzaminów w części ustnej z języka polskiego oraz języka obcego (bez określania poziomu). Aby zdać maturę będą musieli co do zasady uzyskać co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów z tych egzaminów oraz przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub w przypadku języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Również w tym wypadku konieczne będzie uzyskanie co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów.

Obowiązkowa matura z matematyki

Nieustająco wiele emocji budzi zagadnienie obowiązkowego zdawania na maturze egzaminu z matematyki. Jest on prawdziwym postrachem humanistów, którzy często twierdzą, że czas przeznaczony na przygotowanie do niego jest dla nich czasem straconym, bo uzyskana ocena nie będzie brana pod uwagę podczas rekrutacji na studia wyższe, a do matematyki już nigdy podczas dalszej edukacji nie wrócą. Egzamin z matematyki „powrócił” na maturę jako obowiązkowy w 2010 r. Od tego czasu systematycznie podejmowane są próby wykluczenia matematyki z grupy egzaminów obowiązkowych. Również obecnie na portalu petycjeonline trwa zbiórka podpisów pod petycją w sprawie zniesienia obowiązkowej matury z matematyki. Jej podstawą jest art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., zgodnie z którym każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa z 11 lipca 2014 r. o petycjach. Przepisy nie określają, ile podpisów powinno się zebrać pod petycją w formie pisemnej, aby nadać jej bieg (inaczej niż np. w przypadku obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej czy uchwałodawczej). Na dzień 7 stycznia 2025 r. petycję podpisało ponad 10.000 osób.

Matematyka to narzędzie do segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans [petycja]

W jej uzasadnieniu możemy przeczytać, że zdaniem autorki, z zawodu psychologa, matura z matematyki to narzędzie do segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans. Rozwój ma bowiem wiele twarzy i nie każdy uczeń posiada predyspozycje do nauki matematyki na poziomie maturalnym, a jej obligatoryjność powoduje stres i obciążenie psychiczne, które często wpływają negatywnie na zdrowie psychiczne młodzieży. W efekcie wiele osób mimo wysokiego poziomu nie osiąga wymarzonego wyniku na maturze, co ogranicza ich możliwości dalszego rozwoju edukacyjnego oraz zawodowego. W petycji zaproponowano zmianę systemu maturalnego. Język polski i język obcy miałyby być na nim zdawane bez zmian, a dodatkowy przedmiot pisemny miałby być wybierany spośród innych przedmiotów, w tym: matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii, historii i innych. Autorka podkreśla, że system edukacyjny powinien wspierać różnorodność talentów, a nie wymuszać jednolite kryteria oceny, które nie uwzględniają indywidualnych możliwości intelektualnych, zdolności i potrzeb uczniów. Nawiązuje również do raportów NIK, z których wynika, że przyczyna niezdanej matury z matematyki tkwi w wadliwym procesie nauczania.