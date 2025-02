Dla kogo dodatek szkolny w 2025 r. i w 2026 r. Ile wynosi dodatek szkolny? Kiedy należy złożyć wniosek o dodatek szkolny? Jakie warunki trzeba spełniać by uzyskać dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?

Osoby pobierające zasiłek rodzinny mogą także wystąpić o szereg dodatków do zasiłku rodzinnego. Jeden z nich przysługuje z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Dodatek ten wypłacany jest raz do roku w wysokości 100 zł. W 2024 r. wysokość dodatku szkolnego wraz z wysokością innych świadczeń rodzinnych podlegała weryfikacji. W rozporządzeniu Rady Ministrów z 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna wskazano, że od 1 listopada 2024 r. wysokość tego dodatku pozostanie na niezmienionym poziomie i będzie w dalszym ciągu wynosić 100 zł. Kolejna weryfikacja wysokości świadczenia nastąpi w 2027 r.

REKLAMA

REKLAMA

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, zwany też dodatkiem szkolnym przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. O dodatek szkolny może także wystąpić osoba pełnoletnia ucząca się w przypadku, gdy nie jest na utrzymaniu rodziców. Chodzi o sytuację, gdy oboje rodzice tej osoby nie żyją lub są zobowiązane do płacenia alimentów.

Dodatek ten ma wspomóc w częściowym pokryciu wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Co ważne, o ten dodatek mogą także wystąpić rodzice, których dziecko rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne.

REKLAMA

Dodatek ten nie jest samoistnym świadczeniem. Można go otrzymać tylko razem z zasiłkiem rodzinny. Oznacza to, że należy spełniać kryterium dochodowe, by go uzyskać. Więcej na temat zasiłków rodzinnych można przeczytać w artykule: Zasiłek rodzinny 2025 r. i 2026 r. Wniosek o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego należy złożyć do dnia zakończenia okresu zasiłkowego (tj. do 31 października), w którym dziecko rozpoczęło rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. W przypadku złożenia wniosku w późniejszym terminie, wniosek nie zostanie rozpatrzony. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacany jest raz w roku.

Warto także pamiętać, że nie jest to jedyny dodatek do zasiłku rodzinnego związany z nauką. Można także wystąpić o Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, a także o dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka. Wszystkie dodatki do zasiłku rodzinnego znaleźć można w artykule: Dodatki do zasiłku rodzinnego 2026 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo