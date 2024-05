1000 zł podwyżki nie tylko dla pracowników pomocy społecznej. Również dla tej grupy zawodowej. Już od 1 lipca 2024 r.

1000 zł podwyżki nie tylko dla pracowników pomocy społecznej. Otrzymają je również zawodowe rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka Zasady dofinansowania będzie zawsze określała Rada Ministrów.

1000 zł brutto dodatku dla niektórych grup pracowników, nie tylko pomocy społecznej

Od kilku tygodni głośno mówi się o podwyżkach dla pracowników pomocy społecznej, choć w praktyce nie mamy do czynienia z podwyżkami, a z dodatkami o wynagrodzeń. Na podstawie znowelizowanych przepisów rząd będzie bowiem mógł przyjmować programy, które umożliwią wypłatę dodatku w wysokości 1000 zł brutto pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (np. ośrodkach pomocy społecznej, centrach usług społecznych, domach pomocy społecznej, domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniskach dla osób bezdomnych), systemie pieczy zastępczej i wspierania rodziny (asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych i rodzinnych domach dziecka na podstawie umowy o pracę, pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, pracownicy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, pracownicy placówek wsparcia dziennego), instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które prowadzone są przez samorządy (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie), osobom, które pełnią funkcję rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzą rodzinne domy dziecka.

REKLAMA

Zasady dofinansowania będzie zawsze określała Rada Ministrów

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej rozpatrzyła we wtorek nowelizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i poparła ją bez poprawek. Senatorowie jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem przepisów. Kolejny etap to przyjęcie ustawy przez Senat RP.

Dodatki mają obowiązywać od 1 lipca 2024 r., jednak przyjęcie ustawy przez Senat to nie będzie koniec drogi do poprawy sytuacji osób prowadzących zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Bo choć przepisy podwyższą limit środków na ten cel z 40 mln zł do nie więcej niż 85 mln zł, to zakres i szczegółowe zasady dofinansowania będzie zawsze określała Rada Ministrów w uchwalonym na podstawie ustawy programie.

Przypomnijmy – rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje miesięczne wynagrodzenie nie niższe niż kwota 4100 zł. Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje miesięczne wynagrodzenie nie niższe niż 124% tej kwoty. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia bierze się pod uwagę w szczególności kwalifikacje, szkolenia i oceny rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka.