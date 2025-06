Uwaga: pracownicy, pracodawcy, kandydaci - zmiany w Kodeksie Pracy. Prezydent podpisał ustawę 18 czerwca 2025 r.

Uwaga: pracownicy, pracodawcy, kandydaci - wreszcie możemy to ogłosić. Zaszła zmiana w Kodeksie Pracy, na którą tak wielu czekało i to tak długo. Prezydent w dniu 18 czerwca 2025 r. podpisał ustawę z dnia 4 czerwca 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Czego dotyczy i jakie skutki za sobą niesie?

Tak długo wyczekiwana ustawa z dnia 4 czerwca 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (dalej jako: ustawa) wreszcie została podpisana przez Prezydenta RP. Ustawa ma duży wpływ na sytuację kandydatów na pracowników, na samych pracowników i na pracodawców.

Obowiązek dla pracodawców zamieszczania w ogłoszeniach o pracę informacji o proponowanym wynagrodzeniu

Główną przyczyną zmian prawa była tak naprawdę niepewność kandydatów na pracowników co do ich ewentualnej sytuacji finansowej w nowym miejscu pracy. Dotychczas nie było obowiązku informowania o wynagrodzeniu jakie można uzyskać na stanowisku pracy, na etapie zamieszczania oferty o pracę. Czy to się zmieni? Zdecydowanie tak! Kandydaci na pracowników będą więc świadomi ile będą mogli zarobić w miejscu, w którym będą chcieli być zatrudnieni. Jak czytamy w komunikacie z Kancelarii Prezydenta: "Zmiany w Kodeksie pracy mają na celu zwiększenie przejrzystości wynagrodzeń, wzmacnianie równości oraz przeciwdziałanie dyskryminacji w procesie rekrutacyjnym, a także lepszą ochronę prywatności kandydatów do pracy. Nowelizacja Kodeksu pracy nakłada na pracodawców nowe obowiązki wobec ubiegających się o zatrudnienie. Pracodawca będzie zobowiązany do przekazania kandydatowi do pracy informacji dotyczących:

proponowanego wynagrodzenia (wraz ze wszystkimi jego składnikami), jego początkowej wysokości lub przedziału wynagrodzenia – ustalanych na podstawie obiektywnych i neutralnych kryteriów, w szczególności z uwzględnieniem równości płci, odpowiednich postanowieniach układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania – jeśli pracodawca jest objęty układem zbiorowym pracy lub obowiązuje u niego regulamin wynagradzania.

Informacje te pracodawca będzie obowiązany przekazywać z wyprzedzeniem umożliwiającym zapoznanie się z tymi informacjami, w postaci papierowej lub elektronicznej, osobie ubiegającej się o zatrudnienie, zapewniając świadome i przejrzyste negocjacje:

w ogłoszeniu o naborze na stanowisko; przed rozmową kwalifikacyjną – jeżeli pracodawca nie ogłosił naboru na stanowisko albo nie przekazał tych informacji w ogłoszeniu o naborze na stanowisko; przed nawiązaniem stosunku pracy – jeżeli pracodawca nie ogłosił naboru na stanowisko albo nie przekazał tych informacji w ogłoszeniu o naborze na stanowisko, albo przed rozmową kwalifikacyjną.".

Już nie kucharka czy kucharz, nie kelnerka czy kelner, nie nauczycielka czy nauczyciel - ogłoszenia o naborze na stanowisko oraz nazwy stanowisk mają być neutralne pod względem płci

Co bardzo istotne, ustawa nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia, aby ogłoszenia o naborze na stanowisko oraz nazwy stanowisk były neutralne pod względem płci, a proces rekrutacyjny przebiegał w sposób niedyskryminujący.

Ochrona danych: ochrona informacji dotyczącej wynagrodzenia w poprzednim miejscu pracy

W ustawie uregulowano nowe przepisy zaostrzające regulacje w zakresie danych osobowych – pracodawca, żądając od kandydata informacji o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia, nie będzie mógł żądać informacji o wynagrodzeniu w obecnym lub w poprzednich stosunkach pracy.

Kiedy wejdzie w życie ustawa?

Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, zatem nawet jeżeli ustawa zostanie ogłoszona jeszcze w czerwcu 2025 r., to i tak wejdzie w życie w 2026 r.